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Martes, 12 de mayo de 2026
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Deportaciones

País latinoamericano se une a El Salvador para recibir deportados de terceros países desde Estados Unidos

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Vuelo con migrantes deportados desde EE. UU. - Foto: EFE
Vuelo con migrantes deportados desde EE. UU. - Foto: EFE
Estados Unidos ha suscrito acuerdos con otros gobiernos para que reciban migrantes indocumentados de terceros países, incluido El Salvador, uno de los primeros países en ser parte del programa.

Un país latinoamericano dio a conocer en las últimas horas que recibirá a migrantes deportados de terceros países desde Estados Unidos.

Se trata de República Dominicana, país que recibirá temporalmente a deportados procedentes de Estados Unidos, según informó este martes el gobierno de la isla caribeña.

En medio de la controvertida campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha suscrito acuerdos con otros gobiernos para que reciban migrantes indocumentados de terceros países, incluido El Salvador, uno de los primeros países en ser parte del programa. Este programa ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos.

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"Ambos gobiernos suscribieron en el día de hoy un memorando de entendimiento de carácter no vinculante, orientado al ingreso temporal y excepcional a territorio dominicano de un número limitado de nacionales de terceros países", indica el comunicado.

Los deportados ingresarán a República Dominicana "en condiciones de tránsito" y no podrán tener antecedentes penales.

La medida "no incluye a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados", agrega el texto que no precisó las nacionalidades de los deportados.

República Dominicana deporta cada año a miles de migrantes procedentes del vecino Haití, el país más pobre de la región sumido en una crisis socioeconómica y con amplias zonas controladas por bandas delictivas.

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El mecanismo "contará con respaldo financiero y operativo" del gobierno de Estados Unidos "para asegurar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen".

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