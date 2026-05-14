Así disparó EE. UU. contra embarcaciones de narcotráfico frente a la costa de Colombia: "Requirió fuego incapacitante después de que los disparos de advertencia resultaron ineficaces"

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que interceptó simultáneamente tres embarcaciones sospechosas que transportaban aproximadamente 2760 kilogramos de cocaína, valorada en casi 45,8 millones de dólares, frente a las costas de Colombia.

Según el organismo de seguridad marítima, la operación ocurrió el 8 de mayo, a unos 145 kilómetros de Cartagena, donde la tripulación del Tahoma desplegó embarcaciones.

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Al mismo tiempo, la dotación aérea del Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros de la Guardia Costera, que estaba desplegada, permitieron detener a las tres embarcaciones.

“Una de las embarcaciones se negó a cooperar y fue necesario el uso de tácticas aéreas, incluyendo disparos de precisión de francotiradores dirigidos a los motores, para obligarla a detenerse. Como consecuencia, los presuntos contrabandistas a bordo saltaron por la borda”, detalló la entidad en su sitio web.

Agregó que se lanzaron varios chalecos salvavidas y las personas fueron rescatadas sin que se reportaran heridos. Mientras que las otras dos embarcaciones se detuvieron cuando las tripulaciones de la Guardia Costera se lo ordenaron.

El comandante Nolan Cuevas, oficial al mando del Tahoma, aseguró que “la interceptación simultánea de las tres embarcaciones es una muestra del profesionalismo, la precisión y la dedicación inquebrantables de las tripulaciones”.

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“Esta interceptación impidió que una cantidad significativa de narcóticos ilegales llegara a las costas estadounidenses, y su trabajo en equipo subraya la misión de la Guardia Costera de proteger a nuestra nación y salvar vidas”, añadió.

En un video publicado en la cuenta de X, la Guardia Costera compartió un video de las operaciones en el que se nota cómo dispara contra las embarcaciones, subrayando que “la interdicción requirió fuego incapacitante después de que los disparos de advertencia resultaron ineficaces”.

Finalmente, informó que la tripulación de Tahoma detuvo a 9 presuntos contrabandistas de drogas tras la operación. Además, hundió las embarcaciones, consideradas como peligros para la navegación.