NTN24
Jueves, 14 de mayo de 2026
Jueves, 14 de mayo de 2026
Ataques

Así disparó EE. UU. contra embarcaciones de narcotráfico frente a la costa de Colombia: "Requirió fuego incapacitante después de que los disparos de advertencia resultaron ineficaces"

mayo 14, 2026
Por: Saúl Montes
Operaciones de la Guardia Costera de EE. UU. - Captura de video
Operaciones de la Guardia Costera de EE. UU. - Captura de video
Nueve presuntos contrabandistas de drogas fueron detenidos tras la operación.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que interceptó simultáneamente tres embarcaciones sospechosas que transportaban aproximadamente 2760 kilogramos de cocaína, valorada en casi 45,8 millones de dólares, frente a las costas de Colombia.

Según el organismo de seguridad marítima, la operación ocurrió el 8 de mayo, a unos 145 kilómetros de Cartagena, donde la tripulación del Tahoma desplegó embarcaciones.

o

Al mismo tiempo, la dotación aérea del Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros de la Guardia Costera, que estaba desplegada, permitieron detener a las tres embarcaciones.

“Una de las embarcaciones se negó a cooperar y fue necesario el uso de tácticas aéreas, incluyendo disparos de precisión de francotiradores dirigidos a los motores, para obligarla a detenerse. Como consecuencia, los presuntos contrabandistas a bordo saltaron por la borda”, detalló la entidad en su sitio web.

Agregó que se lanzaron varios chalecos salvavidas y las personas fueron rescatadas sin que se reportaran heridos. Mientras que las otras dos embarcaciones se detuvieron cuando las tripulaciones de la Guardia Costera se lo ordenaron.

El comandante Nolan Cuevas, oficial al mando del Tahoma, aseguró que “la interceptación simultánea de las tres embarcaciones es una muestra del profesionalismo, la precisión y la dedicación inquebrantables de las tripulaciones”.

o

“Esta interceptación impidió que una cantidad significativa de narcóticos ilegales llegara a las costas estadounidenses, y su trabajo en equipo subraya la misión de la Guardia Costera de proteger a nuestra nación y salvar vidas”, añadió.

En un video publicado en la cuenta de X, la Guardia Costera compartió un video de las operaciones en el que se nota cómo dispara contra las embarcaciones, subrayando que “la interdicción requirió fuego incapacitante después de que los disparos de advertencia resultaron ineficaces”.

Finalmente, informó que la tripulación de Tahoma detuvo a 9 presuntos contrabandistas de drogas tras la operación. Además, hundió las embarcaciones, consideradas como peligros para la navegación.

Temas relacionados:

Ataques

Embarcaciones

Colombia

Narcotráfico

Cartagena

Guardia Costera

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No estamos bailando, estamos llorando": valiente mujer le muestra a Donald Trump la verdadera cara de Venezuela en medio de manifestaciones por la libertad de los presos políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Todos callaron": Tamara Sujú revela detalles de los últimos días de Víctor Quero en custodia del régimen venezolano y explica la cadena de responsabilidades en su muerte

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza qué representan las alusiones de EE. UU. al operativo contra Maduro respecto a una posible intervención en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Aquí no ocurre ningún milagro y hay que seguir”: funcionaria de Israel ante la reciente publicación del The New York Times sobre el conflicto con el régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Apagon en Cuba | Foto: EFE
Cuba

Cuba se queda sin combustible, y enfrenta apagones y multitudinarias protestas

Excarcelaciones en Venezuela - Captura de video
Presos políticos

Excarcelan a esposa de preso político que murió bajo custodia del régimen de Venezuela: la mujer salió del tribunal cargando a su hija recién nacida

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Bajo la presión de Washington, 'Nicolasito', hijo del dictador Nicolás Maduro dice: "Hemos cometido excesos por los que debemos pedir perdón"

Donald Trump y manifestante en Venezuela - Fotos AFP y NTN24
Presos políticos en Venezuela

"No estamos bailando, estamos llorando": valiente mujer le muestra a Donald Trump la verdadera cara de Venezuela en medio de manifestaciones por la libertad de los presos políticos

Tim Kaine, senador demócrata (AFP)
Demócratas

"Necesitamos una Venezuela para venezolanos, no para americanos, ni para amigos de Maduro”: senador demócrata Tim Kaine a NTN24

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez - Donald Trump (AFP)
James Story

“La captura de Maduro fue sensacional, pero aún estamos esperando la estrategia para una transición democrática”: advierte exembajador James Story

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, candidatos a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2026 - Fotos: EFE
Amenazas

"Estamos ante una situación en la que no hay que bajar la guardia": Alejandro Rubiano sobre amenazas de muerte a candidatos presidenciales de Colombia

Foto: Embajada de EE. UU. en Caracas
Escasez de Medicamentos

EE. UU. confirma a NTN24 que medicamentos enviados a Venezuela fueron entregados al Ministerio de Salud del régimen, en medio de denuncias sobre su paradero

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Vacuna - Foto Canva de referencia
Vacunas

A 40 días del Mundial, hacen llamado urgente en la Semana de Vacunación de las Américas: esta enfermedad podría infectar al 90 % de no vacunados

Delcy Rodríguez - Donald Trump (AFP)
James Story

“La captura de Maduro fue sensacional, pero aún estamos esperando la estrategia para una transición democrática”: advierte exembajador James Story

Carro eléctrico - Foto Canva de referencia
Transporte

Revelan la millonaria cifra que ahorraría Colombia si apuesta por los vehículos eléctricos

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, candidatos a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2026 - Fotos: EFE
Amenazas

"Estamos ante una situación en la que no hay que bajar la guardia": Alejandro Rubiano sobre amenazas de muerte a candidatos presidenciales de Colombia

Foto: Embajada de EE. UU. en Caracas
Escasez de Medicamentos

EE. UU. confirma a NTN24 que medicamentos enviados a Venezuela fueron entregados al Ministerio de Salud del régimen, en medio de denuncias sobre su paradero

Fuerzas de EE. UU. incautan buque iraní – Foto X: @CENTCOM
Régimen de Irán

Canciller del régimen considera bloqueo de EE. UU. a puertos iraníes "un acto de guerra" y advierte que sus fuerzas saben "cómo neutralizar las restricciones"

Un hombre desenterró a su hermana fallecida y trasladó su cadáver a un banco - Captura de video
Cadáver

Insólito: un hombre desenterró a su hermana fallecida y trasladó su cadáver a un banco para poder retirar los ahorros a su nombre

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre