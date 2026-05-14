Selección europea revela lista de convocados al Mundial y deja por fuera a un reconocido jugador del Real Madrid

En las últimas horas se han ido conociendo las listas de convocados en distintas selecciones para el Mundial de 2026 que arrancará el próximo 11 de junio y contará con 48 equipos por primera vez.

Una selección europea reveló sus 26 convocados, en una lista que sorprende dado que se quedó por fuera un jugador del Real Madrid.

Se trata de la selección de Francia que Kylian Mbappé liderará en la Copa del Mundo después de que el seleccionador Didier Deschamps anunciara el jueves su lista de 26 jugadores para el torneo de este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

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Deschamps, que guió a Francia a la gloria en la Copa del Mundo de 2018 y dejará su cargo después de la edición de 2026, incluyó pocas sorpresas.

"Es un equipo. No necesariamente los 26 mejores jugadores. Se trata de equilibrio y de cómo funciona el equipo en conjunto", declaró Deschamps al canal de televisión francés TF1.

"El criterio primordial y esencial (para la selección) es deportivo", explicó posteriormente el hombre de 57 años a los periodistas.

Es probable que Mbappé sea el capitán del equipo desde el principio a pesar de la lesión en el muslo que sufrió el mes pasado y que le hizo perderse partidos clave en la recta final de La Liga del Real Madrid.

El jugador de 27 años estará acompañado en el avión rumbo a Norteamérica por una serie de talentos ofensivos como el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y Désiré Doué, del Paris Saint-Germain, así como por el extremo del Bayern de Múnich, Michael Olise.

Rayan Cherki hará su debut en la Copa del Mundo. El mediapunta de 22 años ha disfrutado de una brillante temporada de debut en el Manchester City, mientras que su rival en la Premier League, William Saliba, del Arsenal, aportará solidez defensiva a Les Bleus.

Se espera que Dayot Upamecano, del Bayern de Múnich, campeón de la Bundesliga, forme pareja con Saliba en el centro de la defensa francesa, junto con Ibrahima Konaté, del Liverpool, y Maxence Lacroix, del Crystal Palace.

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El lateral Lucas Hernández y el centrocampista N'Golo Kanté son, junto con Mbappé y Dembélé, los únicos supervivientes de la plantilla de Deschamps que ganó el Mundial de Rusia hace ocho años.

El portero del Lens, Robin Risser, es el único jugador de la plantilla que aún no ha debutado con la selección.

Entre las ausencias más destacadas se encuentran el centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, y el portero del PSG, Lucas Chevalier, que se ha convertido en la segunda opción en el Parque de los Príncipes desde su sonado traspaso procedente del Lille el verano pasado.

"Me imagino lo decepcionado que debe estar (Camavinga)", dijo Deschamps. "Viene de una temporada difícil en la que no jugó mucho y sufrió lesiones. (Pero) tengo decisiones que tomar y un equipo que armar".

El delantero del Liverpool, Hugo Ekitike, tampoco formará parte de la plantilla tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles en abril que le impedirá seguir jugando el resto de la temporada.

"Ha formado parte de mi vida durante 14 años consecutivos. Pero si la gente está preocupada, no me retiro. Tendré mi propia vida. El Mundial es lo más importante", dijo Deschamps al anunciar su séptima y última convocatoria de la selección francesa para un gran torneo internacional.

Francia comenzará su andadura en el Grupo I contra Senegal el 16 de junio, antes de enfrentarse a Irak y Noruega.

Listado de convocados:

Porteros: Mike Maignan (AC Milan/ITA), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernández (París Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal/Arabia Saudita), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Maxence Lacroix (Crystal Palace/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE)

Centrocampistas: N'Golo Kante (Fenerbahce/TUR), Manu Kone (Roma/ITA), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA), Aurelien Tchouameni (Real Madrid/ESP), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City/ENG), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Munich/GER), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ENG), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA)