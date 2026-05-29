Israel difundió video del momento en el que la Fuerza Aérea atacó y eliminó a un grupo de terroristas de Hezbolá que iban en un vehículo

La Fuerza Aérea de Israel difundió un video del momento en el que atacó y eliminó a un grupo de terroristas de Hezbolá que iban en un vehículo, justo cuando salían de un sitio de lanzamiento en Tiro, ciudad situada en el sur del Líbano.

La grabación muestra lo que parece ser un automóvil en movimiento, al tiempo que es impactado por un proyectil. Además, las imágenes en blanco y negro muestran una impactante conflagración en dicha zona.

Según la Fuerza Aérea, durante la última jornada se han atacado más de 135 objetivos de la organización terrorista Hezbolá en Tiro, en el Bekaa y en el sur del Líbano.

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Puntualmente en el valle de Bekaa y en el sur del país se atacaron alrededor de 10 sitios de lanzamiento que los terroristas de la organización utilizaban para disparar cohetes contra Israel.

Asimismo, se atacó un campamento de entrenamiento de la organización terrorista en el área de Bir al-Tal en el Bekaa.

Finalmente, la Fuerza Aérea indicó que durante la noche anterior atacó alrededor de 15 infraestructuras militares que Hezbolá utilizaba para promover planes terroristas en el área de Tiro.

El Líbano se vio arrastrado al conflicto en Medio Oriente poco después de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán, puestos en marcha el 28 de febrero.

El grupo terrorista Hezbolá comenzó a disparar cohetes hacia territorio israelí en el segundo día de los ataques en respuesta a la muerte del líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Pese a una tregua vigente desde el 17 de abril, el Ejército israelí anunció que considera a gran parte del sur del Líbano como una "zona de combate".