NTN24
Viernes, 29 de mayo de 2026
Viernes, 29 de mayo de 2026
Líbano

Israel difundió video del momento en el que la Fuerza Aérea atacó y eliminó a un grupo de terroristas de Hezbolá que iban en un vehículo

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque de Israel en Líbano - Captura de video
Ataque de Israel en Líbano - Captura de video
Durante la última jornada se han atacado más de 135 objetivos de la organización terrorista, reportó la Fuerza Aérea.

La Fuerza Aérea de Israel difundió un video del momento en el que atacó y eliminó a un grupo de terroristas de Hezbolá que iban en un vehículo, justo cuando salían de un sitio de lanzamiento en Tiro, ciudad situada en el sur del Líbano.

La grabación muestra lo que parece ser un automóvil en movimiento, al tiempo que es impactado por un proyectil. Además, las imágenes en blanco y negro muestran una impactante conflagración en dicha zona.

Según la Fuerza Aérea, durante la última jornada se han atacado más de 135 objetivos de la organización terrorista Hezbolá en Tiro, en el Bekaa y en el sur del Líbano.

o

Puntualmente en el valle de Bekaa y en el sur del país se atacaron alrededor de 10 sitios de lanzamiento que los terroristas de la organización utilizaban para disparar cohetes contra Israel.

Asimismo, se atacó un campamento de entrenamiento de la organización terrorista en el área de Bir al-Tal en el Bekaa.

Finalmente, la Fuerza Aérea indicó que durante la noche anterior atacó alrededor de 15 infraestructuras militares que Hezbolá utilizaba para promover planes terroristas en el área de Tiro.

El Líbano se vio arrastrado al conflicto en Medio Oriente poco después de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán, puestos en marcha el 28 de febrero.

o

El grupo terrorista Hezbolá comenzó a disparar cohetes hacia territorio israelí en el segundo día de los ataques en respuesta a la muerte del líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Pese a una tregua vigente desde el 17 de abril, el Ejército israelí anunció que considera a gran parte del sur del Líbano como una "zona de combate".

Temas relacionados:

Líbano

Ataque

Israel

Hezbolá

Medio Oriente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los caminos de la muerte son los que atravesamos en este momento": gobernador del Caquetá responde a polémica frase del presidente Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La Casa Blanca está cómoda con Delcy Rodríguez": Alejandro Hernández advierte que Venezuela no tiene "futuro" si el régimen continúa en el poder

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estos incidentes, tras el asesinato de Miguel Uribe, son un recordatorio de los oscuros días de violencia política": EE. UU. sobre amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Exjefe de la DEA en Venezuela revela detalles de investigaciones contra Delcy Rodríguez que habrían sido pausadas en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Manifestación para la libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

"Prefieren morir que estar en ese sitio": madre de hermanos Chirinos denuncia que un hijo intentó suicidarse en un centro de torturas del régimen de Venezuela

El excongresista de Florida, David Rivera-Foto: AFP
David Rivera

Excongresista de Miami David Rivera es declarado culpable por caso vinculado con el régimen de Venezuela

Banderas de Irán - Foto: EFE
Irán

Delegación del régimen de Irán visita Catar para conversar sobre negociaciones con EE. UU. y fondos congelados

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Constitución

La "Constitución invisible" de los venezolanos

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Manifestación para la libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

"Prefieren morir que estar en ese sitio": madre de hermanos Chirinos denuncia que un hijo intentó suicidarse en un centro de torturas del régimen de Venezuela

El excongresista de Florida, David Rivera-Foto: AFP
David Rivera

Excongresista de Miami David Rivera es declarado culpable por caso vinculado con el régimen de Venezuela

Jorge Carrascal, mediocampista del Flamengo - Foto: AFP
Flamengo

En Flamengo estarían disgustados con Jorge Carrascal por los últimos acontecimientos y podría dejar el equipo después del Mundial

Banderas de Irán - Foto: EFE
Irán

Delegación del régimen de Irán visita Catar para conversar sobre negociaciones con EE. UU. y fondos congelados

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos / Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores de Cuba - Fotos: EFE
Marco Rubio

"No van a lograr que nos rindamos ni a ganar tiempo, somos muy serios y estamos muy enfocados": Marco Rubio advierte al régimen cubano

Rafael Borré y Luis Díaz - Foto EFE
Selección Colombia

Así reaccionó Rafael Santos Borré al no haber sido incluido dentro de la lista de convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

Running - Foto Canva de referencia
Running

Estudio revela que cuatro de cada 10 personas en el mundo son runners: así es como ha crecido esta tendencia global

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre