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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Guillermo Ochoa, experimentado arquero de la Selección de México - Foto: AFP
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Selección de México

‘Memo’ Ochoa pone en duda su participación en el que sería su sexto y último Mundial con México

mayo 15, 2026
Por: Natalya Baquero González
Guillermo, quien ha sido mundialista en cinco oportunidades, busca junto a figuras del fútbol mundial como Lionel Messi de Argentina y Cristiano Ronaldo disputar su sexta Copa del Mundo.

El experimentado arquero de la selección de México, Guillermo ‘Memo’ Ochoa, quien se incorporó a los trabajos de preparación que adelanta el combinado manito de cara a la cita orbital del futbol mundial, dejó ver este viernes que su participación en el que sería su sexta Copa del Mundo aún está en duda.

Todo esto teniendo en cuenta que hasta la fecha el seleccionador del combinado mexicano, Javier Aguirre, aún no ha definido la lista oficial de los 26 jugadores que harán presencia en el certamen mundialista.

"Espero estar en la lista final para jugar el día 11 (de junio)", dijo el guardameta, de 40 años, previo al entrenamiento del Tri este viernes en la Ciudad de México.

De igual manera, ‘Memo’ Ochoa dejó claro que el ser convocado nada garantiza su titularidad en la nómina principal de la selección mexicana.

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Pero "no porque haya jugado en los últimos mundiales significa que el míster (Aguirre) decida que por eso me tiene que poner", expresó el portero.

Cabe resaltar que actualmente Ochoa hace parte del grupo de los 55 preseleccionados por el entrenador de México, dentro del cual compite con otros cinco arqueros por uno de los tres cupos que otorga esta posición a la Copa del Mundo.

Los otros cinco arqueros son Raúl Rangel (26 años, del Guadalajara), Carlos Acevedo (30 años, Santos), Antonio Rodríguez (33 años, Tijuana), Carlos Moreno (28 años, Pachuca) y Alex Padilla (22 años, Athletic de Bilbao).

‘Memo', quien ha sido mundialista en cinco oportunidades, busca junto a figuras del fútbol mundial como Lionel Messi de Argentina y Cristiano Ronaldo disputar su sexta Copa del Mundo.

No obstante, de las cinco participaciones en el certamen mundialista, solo ha tenido actuación en las últimas tres ediciones: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

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Hace unos días, el experimentado guardameta, por medio de sus redes sociales, expresó que, aunque hoy en día miraba esta nueva convocatoria con la absoluta de su país, se siente “distinto”; aún mantiene “la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo”.

Asimismo, ratificó que “mientras exista una oportunidad de luchar por este país… ahí estará mi alma primero”.

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