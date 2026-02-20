NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
El entrenador de Luis Díaz criticó fuertemente a José Mourinho por sus declaraciones en el caso de racismo contra Vinícius Jr: "fue un gran error de liderazgo"

febrero 20, 2026
Por: Diana Pérez
Entrenador de Luis Díaz, Vincent Kompany | Foto: EFE
Entrenador de Luis Díaz, Vincent Kompany | Foto: EFE
El técnico del conjunto bávaro comentó que para él lo peor de la situación vino después del partido, con las declaraciones del portugués José Mourinho.

La delicada situación del presunto insulto racista del jugador argentino Gianluca Prestiani a Vinicius en el partido de ida de los playoffs de la Champions League sigue dándole la vuelta al mundo y abriendo una gran discusión a su alrededor.

El episodio que ha generado indignación ha sido evaluado por muchos en el mundo del fútbol, entre ellos, el entrenador del Bayern Múnich quien criticó duramente las declaraciones que dio José Mourinho tras lo sucedido.

En conferencia de prensa, Vincent Kompany fue cuestionado sobre este asunto y cómo veía la situación. El entrenador del colombiano Luis Díaz fue claro sobre su pensamiento y explicó que hay dos componentes en la historia.

o

El belga señaló: "Es un tema complejo. Vi el partido y me intrigó mucho. Hay dos componentes diferentes en la historia. Primero, lo que sucedió en el campo; segundo, lo que también sucedió con la afición. Y luego está lo que sucedió después del partido. Necesitamos separarlos".

Kompany detalla que al ver la acción y la reacción de Vinicius está claro que "esa reacción no puede fingirse".

"Se nota que no fue una reacción emocional. No veo ningún beneficio para él en ir al árbitro y cargar toda esa miseria sobre sus hombros. En ese momento vio que era lo correcto", agregó.

De hecho, destacó el comportamiento que tuvo el francés Kylian Mbappé ante lo ocurrido diciendo: "Kylian Mbappé normalmente siempre se mantiene diplomático, pero fue muy claro sobre lo que vio y escuchó".

"Luego está el jugador del Benfica que ocultaba lo que decía en su camiseta. En el estadio se puede ver que había gente haciendo el gesto del mono, está en el video", puntualizó.

Para Kompany Mourinho "básicamente ha atacado el carácter de Vini al usar su celebración para desacreditar lo que estaba haciendo en ese momento, fue un gran error de liderazgo".

El belga también se refirió a la mención que hizo el entrenador del Benfica sobre el jugador Eusébio: "Dijo que el Benfica no puede ser racista porque su mejor jugador de la historia fue Eusébio. ¿Sabes lo que tuvieron que pasar los jugadores negros en los años 60? ¿Estuvo allí para acompañar a Eusébio en cada partido fuera de casa y ver lo que pasó? Usar su nombre hoy para hablar de Vinicius".

Vincent aclaró que "Entiendo cómo es, entiendo que lucha por su club. Sé que en el fondo es una buena persona. No necesito juzgarlo por eso. Pero también sé lo que he oído. Entiendo lo que hizo, pero cometió un error. Ojalá no vuelva a ocurrir y podamos seguir adelante juntos".

El incidente ocurrió durante el encuentro que disputó el Real Madrid contra el Benfica en el partido de ida de los playoffs de la Champions League.

o

Tras anotar el tanto que le dio la victoria al conjunto merengue, Vinicius se acercó al árbitro del encuentro para decirle que el argentino Prestianni lo había llamado "mono". En ese entonces se detuvo el partido por 10 minutos, pero ante la falta de pruebas se reanudo.

Ante el incidente, el argentino niega las acusaciones de haberlo llamado "mono" mientras se tapaba la boca con la camiseta; mientras que el francés Kylian Mbappé confirmó en una entrevista en zona mixta lo denunciado por su compañero Vinicius.

La situación escaló a tal punto que el Madrid informó en las presentó "todas las pruebas disponibles" sobre el presunto hecho de racismo contra Vinicius.

El miércoles, la UEFA anunció una investigación del caso por "comportamiento discriminatorio" por parte del jugador argentino.

