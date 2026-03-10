EE. UU. advierte sobre la creciente infraestructura espacial de China en país de Sudamérica

El último informe del Comité Espacial sobre China de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, denominado “Arrastrar a América Latina a la órbita de China”, ha observado más de 11 sitios con infraestructura para iniciativas espaciales en Brasil.

En el estado de Bahía, el comité observó una asociación chino-brasileña que nació desde el 2020, después de un acuerdo entre la startup brasileña registrada con el nombre Alya Nanosatellites, pero conocida como Alya Space, y la empresa china Beijing Tianlian Space Technology.

“Un acuerdo que prevé el almacenamiento y el intercambio de datos operativos a través de redes de antenas interconectadas podría, en la práctica, mejorar la precisión del seguimiento, la SSA (Space Situational Awareness) y la resiliencia del comando tanto para activos espaciales civiles como para los de defensa”, se lee en el informe.

Esto en referencia a que, Alya Nanosatellites firmó un memorando de entendimiento con Beijing Tianlian Space Technology para traspasar datos e infraestructuras satelitales, intercambiando en el proceso información sobre los satélites.

De ese modo, China obtendría ventajas sobre el Space Situational Awareness (SSA), que determina la capacidad de monitorear, entender y predecir el entorno espacial, rastreando objetos artificiales.

Como resultado le da al país asiático la capacidad de saber dónde se encuentran los satélites y objetos en la órbita, útil para monitorear también satélites extranjeros.

“Esta integración ofrece a la República Popular China un canal para observar e influir en la doctrina espacial militar brasileña, estableciendo al mismo tiempo una presencia permanente en una región vital para la seguridad nacional de Estados Unidos”, explicó el documento.

En sus declaraciones finales, advierten que “China podría desarrollar una capacidad de vigilancia (…) capaz de identificar activos militares camuflados y monitorear en tiempo real objetos espaciales extranjeros”.