NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Martes, 10 de marzo de 2026
América Latina

EE. UU. advierte sobre la creciente infraestructura espacial de China en país de Sudamérica

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Satélite | Foto Canva
Satélite | Foto Canva
Los acuerdos chinos con países del hemisferio podrían afectar la “seguridad nacional de Estados Unidos”

El último informe del Comité Espacial sobre China de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, denominado “Arrastrar a América Latina a la órbita de China”, ha observado más de 11 sitios con infraestructura para iniciativas espaciales en Brasil.

o

En el estado de Bahía, el comité observó una asociación chino-brasileña que nació desde el 2020, después de un acuerdo entre la startup brasileña registrada con el nombre Alya Nanosatellites, pero conocida como Alya Space, y la empresa china Beijing Tianlian Space Technology.

“Un acuerdo que prevé el almacenamiento y el intercambio de datos operativos a través de redes de antenas interconectadas podría, en la práctica, mejorar la precisión del seguimiento, la SSA (Space Situational Awareness) y la resiliencia del comando tanto para activos espaciales civiles como para los de defensa”, se lee en el informe.

Esto en referencia a que, Alya Nanosatellites firmó un memorando de entendimiento con Beijing Tianlian Space Technology para traspasar datos e infraestructuras satelitales, intercambiando en el proceso información sobre los satélites.

De ese modo, China obtendría ventajas sobre el Space Situational Awareness (SSA), que determina la capacidad de monitorear, entender y predecir el entorno espacial, rastreando objetos artificiales.

Como resultado le da al país asiático la capacidad de saber dónde se encuentran los satélites y objetos en la órbita, útil para monitorear también satélites extranjeros.

o

“Esta integración ofrece a la República Popular China un canal para observar e influir en la doctrina espacial militar brasileña, estableciendo al mismo tiempo una presencia permanente en una región vital para la seguridad nacional de Estados Unidos”, explicó el documento.

En sus declaraciones finales, advierten que “China podría desarrollar una capacidad de vigilancia (…) capaz de identificar activos militares camuflados y monitorear en tiempo real objetos espaciales extranjeros”.

Temas relacionados:

América Latina

Brasil

Estados Unidos

Satélites

Fuerzas Militares

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Paloma Valencia logra histórica votación en consultas interpartidistas y lanza un contundente mensaje de cara a las elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Irán solo tiene aviones viejos, de generaciones anteriores, sin repuestos y sin mantenimiento": Santiago García, consultor experto en seguridad y defensa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya se acabó esta pesadilla": Evelis Cano, madre de Jack Tantak, quien conmovió con su grito y su encadenamiento a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP/ Estrecho de Ormuz - Foto EFE
Donald Trump

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump revela en conferencia la alta tecnología usada en ataques contra el régimen iraní y da detalles de la Operación Furia Épica

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Puerto de Chancay | Foto AFP
Perú

China y EE. UU. en tensiones por la soberanía del megapuerto peruano de Chancay

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

El secretario de energía de EE. UU., Chris Wright, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Chris Wright

Secretario de energía de EE. UU. dice que buscará un "aumento drástico" de la producción petrolera en Venezuela tras reunirse con Delcy Rodríguez

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
James Rodríguez | Foto: AFP
James Rodríguez

James Rodríguez confirma cuándo y contra quién será su esperado debut con el Minnesota United en la MLS

Puerto de Chancay | Foto AFP
Perú

China y EE. UU. en tensiones por la soberanía del megapuerto peruano de Chancay

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

El secretario de energía de EE. UU., Chris Wright, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Chris Wright

Secretario de energía de EE. UU. dice que buscará un "aumento drástico" de la producción petrolera en Venezuela tras reunirse con Delcy Rodríguez

Alí Jamenei, líder del régimen iraní / FOTO: EFE
Régimen de los Ayatolás

El hijo del abatido Alí Jamenei es el nuevo líder del régimen de Irán

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Trump dice que enviar tropas terrestres a Irán sería "una pérdida de tiempo" porque el régimen "lo ha perdido todo"

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Alí Jamenei, exjefe del régimen de Irán - Fotos: EFE
Ataque al régimen de Irán

"Nosotros, la mayoría de los iraníes, no vemos eso como ataque, Trump dijo que iba a ayudar al pueblo iraní y lo ha hecho": Galin Shirzad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre