Sábado, 14 de febrero de 2026
María Corina Machado

"Estamos en una fase en la que los restos del régimen siguen las órdenes de Estados Unidos": María Corina Machado se pronunció sobre Delcy Rodríguez

febrero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
La líder democrática respondió también a una pregunta sobre su percepción frente a los acuerdos que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho con el régimen, ahora encabezado por Delcy Rodríguez.

La líder democrática y ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, participó virtualmente en la Conferencia de Seguridad de Múnich en donde respondió varias preguntas sobre la situación que vive su país tras la captura de Nicolás Maduro que se dio en medio de un operativo de Estados Unidos en Caracas el pasado sábado 3 de enero.

Machado habló sobre Delcy Rodríguez, encargada del régimen tras la captura de Maduro, y explicó, entre otras cosas, por qué entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump.

o

“Sabe que el mundo sabe que hace parte de una estructura criminal. Ella es una parte esencial del cartel. Fue la artífice y controladora del sistema de tortura y la estructura represiva, y es el eslabón principal de Rusia, Irán y Cuba”, afirmó.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz aseveró, además, que Venezuela está en un proceso en el que “los restos del régimen están siguiendo órdenes de Estados Unidos”.

“Hacen parte del desmantelamiento del régimen y lo que creemos ahora es que necesitamos avanzar en esta transición”, aseveró.

María Corina Machado respondió también a una pregunta sobre su percepción frente a los acuerdos que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho con el régimen tras la captura de Nicolás Maduro.

“Todos sabemos que esto es una fase, en la que la restauración de las instituciones está empezando”, aseveró.

También se pronunció sobre las razones que la llevaron a entregarle la medalla del Nobel a Donald Trump.

“Bueno, creo que era la justo. Representa el sentimiento profundo de gratitud del pueblo venezolano no solo por lo que ha hecho sino por lo que creemos y confiamos que ocurrirá muy pronto en Venezuela”, mencionó.

Maduro cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

o

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

