Domingo, 22 de febrero de 2026
México

¿Qué viene ahora en México tras haber dado de baja a ‘El Mencho’, máximo cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación?

febrero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El ejército mexicano abatió a este criminal que era de los más buscados por Estados Unidos y se desató una ola de violencia en el este del país.

En México dieron un gigantesco golpe al Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, máximo cabecilla de esa organización, fue dado de bajay la respuesta criminal al operativo desató una oleada de violencia en múltiples estados, con la quema de vehículos y el bloqueo de varias vías.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto. Ahora muerto, felicitó al ejército mexicano por su trabajo y el golpe que le dio al crimen organizado.

o

Roxana Juárez, consultora en seguridad nacional, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de lo ocurrido este domingo tras la caída de ‘El Mencho’ y lo que vendrá para el país tras este duro golpe a uno de los carteles más grandes de México.

“Es muy importante su caída porque El Mencho era el líder de un cartel que ya había logrado tomar una serie de estados en México. Haber tomado esta zona es importante en el detrimento de la seguridad nacional”, comentó.

