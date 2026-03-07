NTN24
Sábado, 07 de marzo de 2026
María Corina Machado

María Corina Machado se reunió por segunda vez con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca

marzo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Su equipo confirmó el encuentro, donde "se discutieron los próximos pasos para avanzar a la transición en Venezuela".

El equipo de trabajo de María Corina Machado confirmó que la líder venezolana sostuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por segunda vez en la Casa Blanca.

“Se trató de una reunión privada y extensa de trabajo donde se discutieron los próximos pasos para avanzar a la transición en Venezuela. Su contenido es confidencial y solo lo manejan quienes estuvieron allí presentes”, comunicó el equipo de trabajo de Machado.

o

Previamente, el medio colombiano Caracol Radio comunicó más detalles de este encuentro e informó que en la reunión participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Además, el medio mencionado señaló que María Corina Machado fue citada nuevamente en la Casa Blanca dentro de dos o tres semanas para seguir tratando temas relacionados con Venezuela.

Esto se conoce junto cuando Trump señaló que reconoció como gobierno al régimen de Delcy Rodríguez, quien está a cargo de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, durante la cumbre "Escudo de las Américas" en Florida.

Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Miguel Ángel Borja | Foto: AFP
Futbolistas

Miguel Ángel Borja rompió el silencio al hablar de su abrupta salida de River Plate y el fichaje fallido con Cruz Azul: "Creo que era un ciclo cumplido para mí"

Juan Fernando Quintero, jugador colombiano - Foto: EFE
Selección Colombia

Buenas noticias para la selección Colombia: la recuperación de Juanfer avanza y su regreso sería más pronto de lo esperado

Petróleo | Foto Canva
Petróleos de Venezuela

Venezuela se convierte en el quinto proveedor de petróleo de EE. UU. tras la caída de Maduro, según la Agencia de Información de Energía

Xi Jinping/ José Raúl Mulino - Fotos AFP
Panamá

Presidente de Panamá advierte que su país no "se va a dejar amenazar" en tensiones con China

Foto de referencia: EFE
Menores de edad

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Carrera Verde 2025 - Foto Carrera Verde
Deportes

Carrera Verde: deporte y naturaleza se unen en Bogotá por la restauración ambiental

Foto de referencia (AFP)
Presos políticos

Escepticismo, huelgas y preocupación entre familiares de presos políticos: ley de amnistía no incluye a 400 privados de la libertad

