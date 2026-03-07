María Corina Machado se reunió por segunda vez con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca

El equipo de trabajo de María Corina Machado confirmó que la líder venezolana sostuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por segunda vez en la Casa Blanca.

“Se trató de una reunión privada y extensa de trabajo donde se discutieron los próximos pasos para avanzar a la transición en Venezuela. Su contenido es confidencial y solo lo manejan quienes estuvieron allí presentes”, comunicó el equipo de trabajo de Machado.

Previamente, el medio colombiano Caracol Radio comunicó más detalles de este encuentro e informó que en la reunión participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Además, el medio mencionado señaló que María Corina Machado fue citada nuevamente en la Casa Blanca dentro de dos o tres semanas para seguir tratando temas relacionados con Venezuela.

Esto se conoce junto cuando Trump señaló que reconoció como gobierno al régimen de Delcy Rodríguez, quien está a cargo de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, durante la cumbre "Escudo de las Américas" en Florida.