Lunes, 09 de marzo de 2026
Turquía

La OTAN destruye en el espacio aéreo turco un segundo misil disparado desde Irán y EE. UU. ordenó a personal diplomático abandonar el sur de Turquía

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
El Departamento de Estado precisó haber suspendido "todos sus servicios consulares" en Adana.

Sistemas de defensa de la OTAN interceptaron en el espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde Irán, en el segundo incidente de este tipo en cinco días, informó el lunes el Ministerio de Defensa de Turquía.

"Medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo oriental neutralizaron un misil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco", señaló el ministerio en un comunicado.

Algunos fragmentos cayeron en una zona despoblada de la provincia meridional de Gaziantep, sin causar heridos, añadió la fuente.

En medio de estas informaciones Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en una parte del sur de Turquía y ordenó al personal diplomático no esencial abandonar la zona "por los riesgos para su seguridad", anunció este lunes el Departamento de Estado, en plena guerra regional en torno a Irán.

"El 9 de marzo de 2026, el Departamento de Estado ordenó a los empleados del gobierno estadounidense no esenciales, y a sus familiares, abandonar el consulado general de Adana por los riesgos para su seguridad", indicó en un comunicado.

El Departamento de Estado precisó haber suspendido "todos sus servicios consulares" en Adana.

Esta ciudad se encuentra cerca de la provincia meridional de Hatay, fronteriza con Siria, donde la pasada semana fue abatido por los sistemas de defensa de la OTAN un misil lanzado desde Irán.

Un alto funcionario dijo luego que, según creen, el blanco del ataque no era el territorio turco sino una base en Chipre. En el incidente no hubo heridos.

Reino Unido cuenta en Chipre con una gran base aérea, Akrotiri, alcanzada la semana pasada por un dron iraní en el contexto del conflicto con Estados Unidos e Israel, y con una base terrestre, Dhekelia.

Entretanto, el Ministerio de Defensa de Turquía anunció el despliegue de seis cazas F-16 en el norte de Chipre como medida de seguridad, días después de que la isla fuera atacada con un dron.

"Ante los recientes acontecimientos en nuestra región, seis cazas F-16 y sistemas de defensa aérea se han desplegado hoy en la República Turca del Norte de Chipre (RTNC)", declaró, refiriéndose a un territorio reconocido únicamente por Ankara.

La medida coincide con la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a la isla dividida en el Mediterráneo, cuyo sur, de mayoría grecochipriota, ostenta actualmente la presidencia rotatoria de la Unión Europea.

Chipre se ha visto directamente afectada por ataques de represalia tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Un dron de fabricación iraní impactó una base británica en la isla el lunes de la semana pasada.

