Miércoles, 04 de marzo de 2026
Ecuador

Queman documentos en la embajada de Cuba en Quito luego de que el presidente Noboa expulsara a todo el personal diplomático de la isla

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Embajada de Cuba en Quito | Foto @DanielNoboaOk
La cancillería ecuatoriana declaró persona non grata al jefe de la misión cubana sin detallar los motivos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, divulgó unas imágenes en donde se ve a un hombre quemar unos papeles, en un horno, en la terraza del edificio en donde opera la embajada de Cuba en Quito.

“Parrillada de papeles”, escribió Noboa junto al video que publicó en su perfil oficial de su cuenta en X.

La llamativa escena se dio luego de que el gobierno de Ecuador expulsara el miércoles al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y le diera un plazo de 48 horas para abandonar el país junto a consejeros, secretarios, agregados civiles, personal administrativo y asistentes consulares de la representación cubana en Quito.

El presidente Daniel Noboa es un estrecho aliado en la región del mandatario Donald Trump, cuyo gobierno ha endurecido las medidas de bloqueo contra Cuba. La víspera, Ecuador ordenó terminar las funciones del embajador José María Borja en La Habana.

Sin detallar razones, la cancillería ecuatoriana declaró persona "non grata" a Gutiérrez y concedió "un plazo de 48 horas (...) para que el Embajador y todos los funcionarios de esa Misión Diplomática abandonen el territorio nacional", según un comunicado.

La expulsión ocurre a días de la reunión que tendrá Trump con los gobernantes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el 7 de marzo.

Según el comunicado, Ecuador ampara la decisión en la Convención de Viena, que le permite a un Estado declarar persona non grata a un miembro del personal diplomático en "cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión".

Un periodista de la AFP observó a varios militares fuertemente armados y policías caminar por los exteriores de la embajada cubana en Quito.

La decisión se da en el contexto en que las relaciones entre Washington y Quito se ha afianzado desde 2023, cuando Noboa asumió el poder. Ambos países sostienen cooperación en materia de seguridad e inteligencia para la lucha contra el narcotráfico.

No obstante, cabe resaltar que en enero Trump impuso un bloqueo de petróleo al régimen de Cuba, y al mismo tiempo los calificó como una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, a finales de febrero anunció que estudia una “toma de control amistosa” con Cuba.

