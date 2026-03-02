NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Fútbol

Entrenador de España propuso que se busque otra sede para disputar la Finalissima debido a los ataques que se han dado en Medio Oriente

marzo 2, 2026
Por: Diana Pérez
Entrenador de España, Luis de la Fuente | Foto: EFE
La Finalissima se celebrará el próximo 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Catar.

A semanas de que se dé uno de los eventos deportivos más importantes del fútbol internacional, la Finalissima, el entrenador de una de las selecciones que participará propuso buscar "otra sede" debido a la tensión que se vive en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

El entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente, ha solicitado que se busque otra sede para disputar la Finalissima contra Argentina debido a que Catar, lugar donde se tiene previsto que se juegue el partido, se encuentra en estado de emergencia.

En entrevista con el medio RNE Deportes fue consultado sobre la situación y dijo: "Creo que sé yo todo lo mismo que vosotros. Seguramente vos sabréis más, tenéis información muchas veces con anterioridad".

"Sabemos que se está hablando, se está negociando. Lo primero es, obviamente, como sociedad que se parara el conflicto, pero una vez que ya están inmersos, que no se sabe lo que se va a dilatar. No sé si se está tratando de dar alguna solución", añadió.

El experimentado entrenador afirmó también la tensión en Medio Oriente no debería ser un impedimento para que se lleve a cabo el torneo.

"La solución sería, entiendo, que mientras no se pueda jugar allí se busque otra sede si es posible (...) Creo que eso es un poco por donde va toda la negociación. La gente está trabajando en todos los niveles", puntualizó.

La Finalissima, partido que enfrenta a Argentina como vigente campeona de la Copa América y a España, campeona de la pasada Eurocopa, se celebrará el próximo 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Catar.

El encuentro, que se disputará a menos de tres meses del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, servirá para comprobar el estado de forma de Argentina, defensora del cetro mundial, y de España, una de las favoritas en el torneo de Norteamérica.

El recinto escogido trae además buenos recuerdos a la Albiceleste, pues el encuentro se disputará en el mismo estadio de Lusail, en el que el capitán Lionel Messi levantó el trofeo mundial hace exactamente tres años.

