Jefe del Comando Sur de Estados Unidos expresó su deseo por regresar a Venezuela para impulsar el plan de tres fases de Trump

Este martes, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, expresó su deseo de regresar pronto a Venezuela para seguir impulsando el plan de tres fases del presidente Donald Trump.

Desde la cuenta oficial del Comando Sur de EE.UU. en la red social, Donovan señaló: "Espero regresar pronto a Venezuela para liderar los esfuerzos del Comando Sur de los EE. UU. para impulsar el plan de tres fases del presidente". Y detalló que la reunión que sostuvo en el país sudamericano con los miembros del régimen ayudan a la estabilización de la seguridad interina del país.

"La colaboración del gobierno norteamericano con las autoridades interinas apoya la estabilización de la seguridad interna de Venezuela, su recuperación económica y la transición hacia una nueva era", puntualizó.

Hace unos días, se conoció que Francis Donovan había llegado a Venezuela para reunirse con los miembros del régimen venezolano.

Los miembros del régimen venezolano con los que se reunió el general Francis Donovan son: el ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y la encargada del régimen Delcy Rodríguez, según informó el ministro de Comunicación del régimen venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela.

Pérez Pirela aseguró desde su cuenta en la red social de X que, durante el encuentro, ambas partes acordaron "trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, migración, entre otros".

Además, la reunión ratifica cuál debe de ser el camino "el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes".

Por su parte, el Comando Sur de Estados Unidos reveló los detalles de la visita de su jefe, el general de infantería de Marina Francis L. Donovan.

Según el Comando, en el encuentro los líderes "reiteraron el compromiso de Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano, Estados Unidos y el hemisferio occidental".

Además, mencionó que las conversaciones se centraron en el "entorno de seguridad, las medidas para garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump —en particular, la estabilización de Venezuela— y la importancia de la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental”.