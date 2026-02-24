NTN24
Martes, 24 de febrero de 2026
Jefe del Comando Sur

Jefe del Comando Sur de Estados Unidos expresó su deseo por regresar a Venezuela para impulsar el plan de tres fases de Trump

febrero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan | Foto: EFE
Hace unos días, se conoció que Francis Donovan había llegado a Venezuela para reunirse con los miembros del régimen venezolano.

Este martes, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, expresó su deseo de regresar pronto a Venezuela para seguir impulsando el plan de tres fases del presidente Donald Trump.

Desde la cuenta oficial del Comando Sur de EE.UU. en la red social, Donovan señaló: "Espero regresar pronto a Venezuela para liderar los esfuerzos del Comando Sur de los EE. UU. para impulsar el plan de tres fases del presidente". Y detalló que la reunión que sostuvo en el país sudamericano con los miembros del régimen ayudan a la estabilización de la seguridad interina del país.

"La colaboración del gobierno norteamericano con las autoridades interinas apoya la estabilización de la seguridad interna de Venezuela, su recuperación económica y la transición hacia una nueva era", puntualizó.

Los miembros del régimen venezolano con los que se reunió el general Francis Donovan son: el ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y la encargada del régimen Delcy Rodríguez, según informó el ministro de Comunicación del régimen venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela.

o

Pérez Pirela aseguró desde su cuenta en la red social de X que, durante el encuentro, ambas partes acordaron "trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, migración, entre otros".

Además, la reunión ratifica cuál debe de ser el camino "el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes".

Por su parte, el Comando Sur de Estados Unidos reveló los detalles de la visita de su jefe, el general de infantería de Marina Francis L. Donovan.

Según el Comando, en el encuentro los líderes "reiteraron el compromiso de Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano, Estados Unidos y el hemisferio occidental".

Además, mencionó que las conversaciones se centraron en el "entorno de seguridad, las medidas para garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump —en particular, la estabilización de Venezuela— y la importancia de la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental”.

Delcy Rodríguez y Laura Dogu/ Delcy y Nicolás Maduro Guerra - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Militar y preso político venezolano Igbert Marín Chaparro / Carteles en el que familiares de presos políticos en Venezuela pide la excarcelación de sus allegados - Fotos: X / EFE
Presos políticos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

Tormenta invernal en Nueva York - Foto AFP
Clima en Estados Unidos

Meteorólogo advierte sobre "tres días congelados" en medio de tormenta invernal histórica que azota a Nueva York

