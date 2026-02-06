"Gracias por representar a Colombia": el mensaje de Luis Díaz al colombiano que jugará el Super Bowl

Este domingo 8 de febrero se disputará la edición número 60 del Super Bowl, en el que se enfrentarán los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, en el Levi's Stadium de San Clara, California, un evento que contará con la presencia de un colombiano dentro del terreno de juego.

Se trata de Christian González, de 23 años, un joven deportista que cuenta con ascendencia colombiana y quien juega desde el año 2023 como defensa de los Patriots, quien previo a este encuentro recibió un mensaje de apoyo por parte de Luis Díaz, futbolista del Bayern Múnich y la selección Colombia.

Por medio de un video compartido en las redes sociales de los Pats, el extremo del conjunto bávaro le agradeció por representar a Colombia y envió la mejor energía para el juego de la gran final del campeonato de la National Football League (NFL).

“Mucha suerte a mi hermano colombiano Christian González. Gracias por representar a nuestra Colombia en el Super Bowl. Espero celebrar contigo pronto. Un abrazo”, fueron las palabras del Guajiro a González.

Ante el mensaje el defensa de los Patriots respondió: “Increíble. Esto es genial. Lo aprecio mucho”.



Sin duda, las palabras del referente de la “Tricolor” previo al juego de la final de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle servirán como motivación para Christian González y su equipo, que buscarán sumar un séptimo trofeo Lombardi y superar a los Pittsburgh Steelers como la franquicia más ganadora de esta competencia.

González se convertirá en el segundo colombiano en la historia en disputar una final de la NFL, pues el primero en hacerlo fue Fernando Veasco en el año 2016 con los Panthers.

Aunque Christian nació en Carrollton, Texas, y no habla español, en varias oportunidades ha demostrado que se siente orgulloso de su segunda patria, Colombia, puesto que en su casco usualmente suele tener estampada la bandera de la nación sudamericana, de la cual son originarios sus padres.