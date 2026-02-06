NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Viernes, 06 de febrero de 2026
Luis Díaz y Christian González - Fotos: AFP
Luis Díaz y Christian González - Fotos: AFP
Luis Díaz

"Gracias por representar a Colombia": el mensaje de Luis Díaz al colombiano que jugará el Super Bowl

febrero 6, 2026
Por: Natalya Baquero González
González se convertirá en el segundo colombiano en la historia en disputar una final de la NFL.

Este domingo 8 de febrero se disputará la edición número 60 del Super Bowl, en el que se enfrentarán los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, en el Levi's Stadium de San Clara, California, un evento que contará con la presencia de un colombiano dentro del terreno de juego.

o

Se trata de Christian González, de 23 años, un joven deportista que cuenta con ascendencia colombiana y quien juega desde el año 2023 como defensa de los Patriots, quien previo a este encuentro recibió un mensaje de apoyo por parte de Luis Díaz, futbolista del Bayern Múnich y la selección Colombia.

Por medio de un video compartido en las redes sociales de los Pats, el extremo del conjunto bávaro le agradeció por representar a Colombia y envió la mejor energía para el juego de la gran final del campeonato de la National Football League (NFL).

“Mucha suerte a mi hermano colombiano Christian González. Gracias por representar a nuestra Colombia en el Super Bowl. Espero celebrar contigo pronto. Un abrazo”, fueron las palabras del Guajiro a González.

Ante el mensaje el defensa de los Patriots respondió: “Increíble. Esto es genial. Lo aprecio mucho”.


Sin duda, las palabras del referente de la “Tricolor” previo al juego de la final de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle servirán como motivación para Christian González y su equipo, que buscarán sumar un séptimo trofeo Lombardi y superar a los Pittsburgh Steelers como la franquicia más ganadora de esta competencia.

o

González se convertirá en el segundo colombiano en la historia en disputar una final de la NFL, pues el primero en hacerlo fue Fernando Veasco en el año 2016 con los Panthers.

Aunque Christian nació en Carrollton, Texas, y no habla español, en varias oportunidades ha demostrado que se siente orgulloso de su segunda patria, Colombia, puesto que en su casco usualmente suele tener estampada la bandera de la nación sudamericana, de la cual son originarios sus padres.

Temas relacionados:

Luis Díaz

Super Bowl

Colombia

Bayern Múnich

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicolásito, a tu padre no lo están torturando" | Madre de presa política que se desmayó implorando por su hija responde a carta del hijo del dictador Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un conflicto entre países que comparten tantos intereses, es evidentemente algo que hay que evitar": Francisco Jiménez, exministro del gobierno de Ecuador sobre crisis diplomática con Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez, volante colombiano - Foto: AFP
James Rodríguez

Se conocen detalles de lo que sería el contrato de James Rodríguez con Minnesota

Andy Borregales, jugador venezolano de los Patriots - Foto: AFP
Super Bowl

Un jugador venezolano disputará por primera vez en la historia el Super Bowl: el pateador fue clave en el triunfo de su equipo para conseguir la gran final

Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP.
Palmeiras

¿Vuelve a Sudamérica? presidenta de importante club se refirió al interés del equipo por un jugador se la Selección Colombia que no la pasa bien en Europa

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump a bordo del USS George H.W. Bush observando un helicóptero - Foto AFP
Maduro capturado

Trump revela que hubo "un par de pilotos gravemente heridos" durante operativo en Venezuela, pero vuelve a destacar la ejecución del plan: "el otro bando perdió a mucha gente"

Delcy Rodríguez y Donald Trump. (EFE)
Maduro capturado

Trump informó que sostuvo una larga conversación con Delcy Rodríguez y aseguró que "trabajamos muy bien con ella"

James Rodríguez, volante colombiano - Foto: AFP
James Rodríguez

Se conocen detalles de lo que sería el contrato de James Rodríguez con Minnesota

Andy Borregales, jugador venezolano de los Patriots - Foto: AFP
Super Bowl

Un jugador venezolano disputará por primera vez en la historia el Super Bowl: el pateador fue clave en el triunfo de su equipo para conseguir la gran final

Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP.
Palmeiras

¿Vuelve a Sudamérica? presidenta de importante club se refirió al interés del equipo por un jugador se la Selección Colombia que no la pasa bien en Europa

TikTok - Foto referencia: Canva
TikTok

TikTok crea empresa conjunta en Estados Unidos para evitar su prohibición

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance. (EFE)
J. D. Vance

"Queremos asegurarnos de que el nuevo gobierno allí haga lo que Estados Unidos necesita": J. D. Vance sobre Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre