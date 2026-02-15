"Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico": con video de la operación, Departamento de Guerra de EE. UU. anuncia incautación de nuevo buque petrolero

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció a primera hora del domingo que las fuerzas militares de su país llevaron a cabo durante la madrugada un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje del Verónica III tras perseguirlo desde el mar Caribe y hasta el océano Índico.

"Defendemos la patria. La distancia no te protege", escribió en una publicación en la red social X el Departamento de Guerra en primer lugar, antes de dar los detalles de la operación a mar abierto.

"Durante la noche, las fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje del Verónica III sin incidentes en el área de responsabilidad del INDOPACOM", el Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos.

Además de reportar el transcurso del procedimiento, el Departamento, encabezado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, resaltó el poderío militar de sus efectivos para ejecutar el plan.

"El buque intentó desafiar la cuarentena del presidente Trump con la esperanza de escapar. Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo interceptamos. Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para lograrlo", agregó el Departamento de Guerra.

Estados Unidos, cabe resaltar, ordenó a mediados de diciembre un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela" y advirtió en ese momento consecuencias "nunca vistas" para el régimen de Nicolás Maduro, antes de capturarlo el 3 de enero durante un operativo militar en Caracas.

Maduro, capturado junto a su esposa Cilia Flores, se declaró "no culpable" de varios cargos, que incluyen algunos relacionados con narcotráfico, en una primera audiencia en Nueva York y enfrentará la segunda el 26 de marzo, mientras Estados Unidos intensifica sus tareas militares en el Caribe.

"Las aguas internacionales no son santuario. Por tierra, aire o mar, los encontraremos y les haremos justicia. El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de movimiento en el ámbito marítimo", concluyó el Departamento de Guerra en su post del domingo.

En la publicación se agregó un video de la operación contra el Verónica III en el que se ve, en primer lugar, a los efectivos de Estados Unidos partiendo en un helicóptero en el que tiempo después, tras la persecución, aterrizan sobre el petrolero y se dirigen hacia el puente de mando.