NTN24
Domingo, 15 de febrero de 2026
Domingo, 15 de febrero de 2026
Departamento de Guerra

"Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico": con video de la operación, Departamento de Guerra de EE. UU. anuncia incautación de nuevo buque petrolero

febrero 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fotos: Captura video en X @DeptofWar
Fotos: Captura video en X @DeptofWar
El Departamento de Guerra informó también que "el buque intentó desafiar la cuarentena del presidente Trump con la esperanza de escapar".

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció a primera hora del domingo que las fuerzas militares de su país llevaron a cabo durante la madrugada un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje del Verónica III tras perseguirlo desde el mar Caribe y hasta el océano Índico.

"Defendemos la patria. La distancia no te protege", escribió en una publicación en la red social X el Departamento de Guerra en primer lugar, antes de dar los detalles de la operación a mar abierto.

o

"Durante la noche, las fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje del Verónica III sin incidentes en el área de responsabilidad del INDOPACOM", el Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos.

Además de reportar el transcurso del procedimiento, el Departamento, encabezado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, resaltó el poderío militar de sus efectivos para ejecutar el plan.

"El buque intentó desafiar la cuarentena del presidente Trump con la esperanza de escapar. Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo interceptamos. Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para lograrlo", agregó el Departamento de Guerra.

Estados Unidos, cabe resaltar, ordenó a mediados de diciembre un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela" y advirtió en ese momento consecuencias "nunca vistas" para el régimen de Nicolás Maduro, antes de capturarlo el 3 de enero durante un operativo militar en Caracas.

Maduro, capturado junto a su esposa Cilia Flores, se declaró "no culpable" de varios cargos, que incluyen algunos relacionados con narcotráfico, en una primera audiencia en Nueva York y enfrentará la segunda el 26 de marzo, mientras Estados Unidos intensifica sus tareas militares en el Caribe.

"Las aguas internacionales no son santuario. Por tierra, aire o mar, los encontraremos y les haremos justicia. El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de movimiento en el ámbito marítimo", concluyó el Departamento de Guerra en su post del domingo.

o

En la publicación se agregó un video de la operación contra el Verónica III en el que se ve, en primer lugar, a los efectivos de Estados Unidos partiendo en un helicóptero en el que tiempo después, tras la persecución, aterrizan sobre el petrolero y se dirigen hacia el puente de mando.

Temas relacionados:

Departamento de Guerra

Buque petrolero

Fuerzas Militares

Pete Hegseth

Incautación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Hay dualidad entre Marco Rubio y JD Vance en sus discursos en momento clave de la administración Trump?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

"Es una flota mayor, liderada por el gran portaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela": Trump lanza duro mensaje a Irán

Alfredo Romero, presidente de Foro Penal - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Cifra presos políticos excarcelados en Venezuela sube a 100, dice Foro Penal

El líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez la libertad de los presos políticos / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

"Es una flota mayor, liderada por el gran portaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela": Trump lanza duro mensaje a Irán

Pedro Gallese, arquero del Deportivo Cali, y Falcao García, delantero de Millonarios - Fotos: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Deportivo Cali vs. Millonarios, el partido de la fecha: así se jugará la quinta jornada de la Liga BetPlay Apertura 2026

Alfredo Romero, presidente de Foro Penal - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Cifra presos políticos excarcelados en Venezuela sube a 100, dice Foro Penal

Partido de la LVBP - Foto de referencia: EFE
LVBP

Se conoce el primer eliminado del Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

El líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez la libertad de los presos políticos / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el helipuerto de Wall Street antes de ser traslados al tribunal federal en Nueva York-Foto: EFE
Nicolás Maduro

“Tengo información de muertes rusas y muertes iraníes”: general del Ejército de Venezuela en retiro sobre el operativo de captura de Maduro

CATNLF | Foto NASA
Nasa

La NASA prueba una tecnología que podría reducir drásticamente el consumo de combustible en aviones comerciales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre