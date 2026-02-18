Ecuador reportó la captura de nueve presuntos disidentes de las FARC en la frontera con Colombia: el Ejército les decomisó "arsenal de alto poder"

El Ejército de Ecuador informó sobre la captura de varios presuntos disidentes de las FARC, extinta guerrilla de Colombia, durante una operación en la frontera entre ambos países.

Según los informes, se trataría de nueve miembros del Frente Oliver Sinisterra que no se acogieron al proceso de paz de 2016 entre las FARC y el entonces Gobierno de Colombia, y que además secuestró y asesinó en 2018 a un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio.

Mediante un mensaje en su grupo de prensa por WhatsApp, el Ejército ecuatoriano precisó que las Fuerzas Armadas del país desmantelaron una célula de ese grupo criminal en un operativo desarrollado en la provincia de Esmeraldas que limita con el departamento colombiano de Nariño.

Añadió que los militares también lograron incautar un "arsenal de alto poder", que incluye casi una veintena de armas como fusiles, así como unos 3.000 proyectiles.

Las autoridades ecuatorianas precisaron que el operativo se produjo después del arresto en Esmeralda de alias "Camilo", un ciudadano colombiano señalado como líder de una unidad del Oliver Sinisterra, y que es señalado de narcotráfico y minería ilegal en el país.

Ecuador, en guerra contra el narcotráfico, registra una tasa de 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, equivalentes a uno cada hora, una cifra récord, según el Ministerio del Interior.

En su lucha contra dicho flagelo, calificó al año pasado como "grupos armados organizados" a tres disidencias de las FARC y del ELN de Colombia, entre ellos el Frente Oliver Sinisterra.