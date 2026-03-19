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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Jefe del Comando Sur

Jefe del Comando Sur responde a los legisladores si EE. UU. está preparando o no una invasión en Cuba

marzo 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Francis Donovan - Foto AFP
Francis Donovan - Foto AFP
Las declaraciones de Donovan se produjeron durante una audiencia centrada en el uso militar cada vez más enérgico que hace Trump en América Latina.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, se refirió este jueves durante una audiencia en el Senado acerca de si las fuerzas del país norteamericano están planeando o no una invasión militar en Cuba.

El ejército de Estados Unidos, sin embargo, no está ensayando para una invasión de Cuba ni preparándose activamente para tomar militarmente la isla, dijo el general de mayor rango que supervisa las fuerzas del país norteamericano en América Latina.

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No obstante, Estados Unidos sí se está preparado para hacer frente a cualquier amenaza contra la embajada de Estados Unidos, defender su base en la Bahía de Guantánamo, Cuba, y ayudar en los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump para abordar cualquier migración masiva desde la isla, "si fuera necesario", expuso.

Al ser preguntado sobre si Estados Unidos estaba realizando algún ensayo militar que implicara la toma, ocupación o cualquier otra forma de ejercer control sobre Cuba, Donovan respondió: "El Comando Sur de Estados Unidos no lo está haciendo".

Luego se le preguntó si conocía algún comando militar de Estados Unidos que hiciera algo así y Donovan contestó: "No".

Las preguntas sobre los próximos pasos de Estados Unidos surgen en un momento en que el régimen de Cuba y Estados Unidos han iniciado conversaciones destinadas a mejorar sus relaciones, en gran medida adversas y que han llegado a uno de los momentos más polémicos en los últimos 67 años.

Trump declaró el lunes que esperaba tomar Cuba "de alguna forma" y que podría "hacer lo que quiera" con el país vecino, ubicado a unos 180 kilómetros al sur de Key West, Florida.

Pero hasta el momento los esfuerzos de Estados Unidos parecen estar dirigidos a ejercer una especie de presión económica sobre la isla.

Como parte de dicha presión, Trump ordenó suspender todos los envíos de petróleo venezolano a la isla y gran parte de su economía se ha paralizado, lo que ha elevado la criminalidad en el territorio.

Donovan fue consultado sobre qué harían las fuerzas de Estados Unidos si existiera una amenaza a la seguridad para sus ciudadanos en Cuba.

"Si se convirtiera en una amenaza a la seguridad física de la embajada estadounidense o de la base en Guantánamo, desplegaríamos tropas estadounidenses para defender las vidas de los estadounidenses", dijo.

Las declaraciones de Donovan se produjeron durante una audiencia en el Capitolio centrada en el uso cada vez más enérgico que hace el presidente Trump del ejército de Estados Unidos en América Latina, donde su administración ha reafirmado la idea de que la región se encuentra dentro de la zona de influencia de Washington.

Trump ha lanzado ataques militares contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico Oriental y está ampliando las alianzas antinarcóticos con gobiernos afines a Washington en América Latina.

Incluso ha llegado a llevar a cabo operaciones conjuntas con Ecuador sobre el terreno a principios de este mes.

En enero, las fuerzas especiales de Estados Unidos, comandadas también por Donovan, detuvieron al Nicolás Maduro durante un operativo militar en Caracas, en el que también fue capturada su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron hasta Nueva York donde enfrentan cargos por narcotráfico.

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Donovan, quien era el número 2 del Comando de Operaciones Especiales en el momento de la incursión, realizó una visita sorpresa a Venezuela para conversaciones de seguridad el mes pasado, poco después de asumir el cargo en América Latina.

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