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Martes, 17 de marzo de 2026
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Régimen cubano

Plataforma de apuestas fija probabilidades sobre una eventual caída del régimen de Cuba en 2026

marzo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Régimen de Cuba | Foto EFE
Régimen de Cuba | Foto EFE
Las apuestas que lideran la plataforma son: “Cae el régimen cubano en 2026” y “Miguel Díaz-Canel deja de ser líder de Cuba” con tres fechas como predicciones.

La plataforma de mercado de predicción descentralizados más grande del mundo, Polymartket lanzó al mercado dos predicciones que están tomando fuerza en la plataforma, denominadas “Cae el régimen cubano en 2026” y “Miguel Díaz-Canel deja de ser líder de Cuba” con tres fechas como predicciones.

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En la primera apuesta, las reglas indican que, si vota “Sí”, solo si el régimen de Cuba deja de ejercer el control de facto sobre Cuba antes del 31 de diciembre de 2026 a las 23:59 (hora del este).

En ese contexto, se incluye todas las opciones del eventual derrocamiento del régimen de Cuba. “Esto puede incluir eventos como el derrocamiento o la disolución del PCC y su reemplazo por un nuevo gobierno o autoridad de transición”.

Asimismo, se aclara en los estándares de la apuesta por votar “Sí” asegura “la pérdida parcial de territorio, los disturbios civiles o los desafíos planteados por grupos rebeldes o en el exilio no constituirán motivo de apelación, a menos que el PCC deje de administrar a la mayoría de la población cubana dentro de Cuba”.

La apuesta abierta desde el 10 de marzo ya cuenta con un volumen negociado de 65,267 dólares.

Por otro lado, en la apuesta de “Miguel Díaz-Canel deja de ser líder de Cuba”, recientemente, la plataforma informó que de acuerdo con informes sobre “Trump le dijo a Cuba que el progreso en las negociaciones requerirá que Díaz-Canel dé un paso al costado down”, se disparó la oferta.

Polymarket observó un crecimiento grande en las probabilidades de que el dictador Miguel Díaz-Canel esté de baja este año han aumentado a un 71%.

En la plataforma se mantienen tres fechas previstas:

  • 31 de marzo, lidera el “No” con un 6%
  • 30 de junio, lidera el “Sí” con un 54%
  • 31 de diciembre, lidera el “Sí” con un 71%
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En ese contexto, marca el “‘Sí’, si el actual líder de Cuba, Miguel Díaz-Canel, es destituido del poder por cualquier período de tiempo antes del 31 de marzo de 2026 a las 11:59 p. m. (hora del este). De lo contrario, se resolverá con un ‘No’".

Por último, cabe resaltar que en la plataforma se mantienen precios diferentes por fecha.

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