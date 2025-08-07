NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Jueves, 07 de agosto de 2025
Joaquín El Chapo Guzmán

Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán se quejó ante la justicia de que no le permiten hablar o recibir la visita de su abogado: "Para mí es vital"

agosto 7, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Joaquín 'El Chapo' Guzmán | Foto: AFP
Joaquín 'El Chapo' Guzmán | Foto: AFP
El cofundador del cartel de Sinaloa ya se había quejado de que le impedían hablar o recibir visitas de sus hijas y de su esposa Emma Coronel.

El cofundador del cartel de Sinaloa Joaquín 'El Chapo' Guzmán se quejó en una carta al juez que le condenó a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos de que no le dejan recibir visitas ni hablar con su abogado, lo que para él es "vital".

En una carta manuscrita, el Chapo le dice al juez Brian Cogan, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, que pese a que "hace 3 semanas" autorizó que su nuevo abogado Israel José Encinosa pueda visitarle, hablarle por teléfono o escribirle, "hasta el día de hoy no le han autorizado".

o

El conocido narcotraficante mexicano se queja además de que no le han entregado "las dos cartas" que le escribió su abogado. Encinosa "tiene alrededor de 10 meses vatallando (sic) que le autorice el gobierno poder visitarme, hablar por teléfono", apuntó.

Por eso, vuelve a solicitar al juez que intervenga para que le permitan ver a su defensor. "Para mí es vital", dijo en la misiva fechada el 15 de julio.

Encinosa representa al narco sinaloense desde el 1 de julio, según un documento de la corte firmado por el abogado con sede en Florida.

Condenado a cadena perpetua en 2019 por dirigir una operación de contrabando de drogas a escala industrial, Guzmán se encuentra en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en Florence, Colorado, conocida como el "Alcatraz de las Rocosas", que alberga a algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos.

o

Famoso por escaparse en dos ocasiones de la cárcel en México -una de ellas a través de un túnel de un kilómetro que comunicaba con su celda- fue extraditado a Estados Unidos en 2017.

No es la primera vez que se queja desde la cárcel de máxima seguridad.

Además de solicitar la realización de un nuevo juicio, lo que le ha sido denegado repetidamente, había denunciado sufrir un "tormento psicológico en la cárcel" porque no le dejan salir a tomar el sol, ni a comunicarse con otros presos, ni los guardias le hablan en español.

También se ha quejado de que le impedían hablar o recibir visitas de sus hijas y de su esposa Emma Coronel, que también estuvo condenada a tres años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de dinero.

Temas relacionados:

Joaquín El Chapo Guzmán

Justicia

Estados Unidos

Cárcel

Condena

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si me trata así la persona que la va a defender, no me puedo imaginar el que la está acusando": madre de María Oropeza denuncia trato hostil por parte del defensor público de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Actualidad

Ver más
María Del Pilar Amorocho, gerente general de Sándwich Cubano - Foto: NTN24
Mujeres de Ataque

Estos son los secretos del éxito de Sándwich Qbano, la marca colombiana que se expande internacionalmente

Xi Jinping, presidente de China / OnlyFans, red social - Fotos: EFE / X
China

Segundo país más poblado del mundo hace oficial la prohibición de Onlyfans por considerarla "una red que daña el espíritu"

Claudia Sheinbaum, presidente de México, y Jeffrey Lichtman, abogado del hijo del 'Chapo' Guzmán - Foto: EFE
Claudia Sheinbaum

Presidente de México, Claudia Sheinbaum, demandará al abogado del hijo del "Chapo" Guzmán: esta es la razón

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Salomón Rondón entrenando con el Real Oviedo - Foto EFE
Salomón Rondón

Así saludó Salomón Rondón a la hinchada de su nuevo club en LaLiga de España

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Donald Trump, presidente de EE.UU. - Foto: EFE
Donald Trump

"No es una cuestión económica sino política": Marcelo Rech, analista internacional, sobre crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos

Luis Díaz, futbolista colombiano - Foto: EFE
Luis Díaz

Este es el dinero, en pesos colombianos, que ganaría Luis Díaz en el Bayern Múnich: la cifra cuadruplica lo que cobraba en Liverpool

Fernando Bocha Batista, entrenador de Venezuela / FOTO: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

El Bocha Batista confía en que Venezuela derrotará a Argentina en la eliminatoria: “Me tengo mucha confianza”

María Del Pilar Amorocho, gerente general de Sándwich Cubano - Foto: NTN24
Mujeres de Ataque

Estos son los secretos del éxito de Sándwich Qbano, la marca colombiana que se expande internacionalmente

Visa - Foto de referencia Canva
Visado

Selección campeona en su continente se pierde Copa del Mundo por visas denegadas: el caso se remitió a la federación internacional encargada

Xi Jinping, presidente de China / OnlyFans, red social - Fotos: EFE / X
China

Segundo país más poblado del mundo hace oficial la prohibición de Onlyfans por considerarla "una red que daña el espíritu"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano