Jueves, 04 de diciembre de 2025
Colombia fue de los pocos países en los que Bad Bunny no fue el más escuchado en Spotify, fue superado por un joven artista

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
El cantante puertorriqueño Bad Bunny (AFP)
Si bien el boricua recuperó el trono como el artista más escuchado a nivel global en esta plataforma, en Colombia quedó en segundo lugar.

Llegó el famoso Wrapped 2025, el resumen anual que hace Spotify en el que revela los artistas más escuchados a nivel individual, por países y a nivel mundial. Según las estadísticas, el puertorriqueño Bad Bunny recuperó el primer puesto como el artista más escuchado a nivel global.

Es la cuarta vez que el boricua ocupa esta posición luego de haber estado tres años consecutivos en el primer lugar (2020, 2021, 2022) luego de esta racha, la estadounidense Taylor Swift estuvo en el lugar de privilegio en 2023 y 2024 hasta este año que el ‘conejo malo’ recupero el torno.

Y lo recuperó gracias a su más reciente álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOTos’, que también tuvo un lugar de privilegio entre los más escuchados del año en Spotify y que mostró una evolución musical del boricua, quien buscó proyectar parte de la cultura de Puerto Rico en este nuevo trabajo discográfico.

“En 2022 celebramos el three-peat de Benito entregándole un anillo por cada año en que fue Top Artista Global. Este año continuamos con esa tradición y le dimos un cuarto anillo durante una parada de su gira en República Dominicana”, aseveraron desde Spotify.

“Esta no es una elección editorial: es un título ganado enteramente por los oyentes. Wrapped refleja los hábitos de escucha reales de las personas, y cada stream, cada playlist y cada momento de los fans contribuye a este reconocimiento de fin de año. Con este logro, Bad Bunny se convierte en el primer artista en la historia en ocupar el puesto número uno en cuatro ocasiones”, complementaron.

Sin embargo, hubo un país donde sorprendentemente Bad Bunny no logró el primer lugar como el más escuchado y ese fue Colombia, una nación que siempre ha recibido con emoción la música del ‘Conejo malo’ y donde, siempre que viene, agota estadios.

Blessd es el artista más escuchado de Colombia

El antioqueño Blessd, de 25 años, fue el artista más escuchado en Colombia gracias a éxitos como ‘Yogurcito’, ‘Amista’ o ‘Como oreo’. Además, también fue de los colombianos más escuchados a nivel mundial en Spotify.

Precisamente ‘Yogurcito’ fue la cuarta canción más escuchada de Colombia y ‘Amista’ también logró entrar al top 10, entre otros éxitos para Blessd este año en Spotify es que su álbum ‘Trinidad Bendita’ fue el quinto más escuchado del país.

Estos son los artistas más escuchados en Colombia en 2025, según Spotify:

  1. Blessd
  2. Bad Bunny
  3. Feid
  4. Beéle
  5. Kybba
  6. Karol G
  7. Ovy on the drums
  8. Kris R
  9. Anuel AA
  10. J Balvin

Estas son las canciones más escuchadas en el país este 2025 según el Wrapped de Spotify:

1. La Plena - W Sound 05 de W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

2. mi refe de Beéle

3. Hasta Aquí Llegué de Nanpa Básico ft. Beéle

4. YOGURCITO de Blessd

5. BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny

6. VITAMINA de Jombriel, DFZM, Jøtta

7. Imagínate de Danny Ocean, Kapo

8. Ultra Complicado (feat. Sebas) - Remi” de Kenny Die, Blessd, Kris R., Sebas

9. AMISTA de Blessd, Ovy On The Drums

10. no tiene sentido de Beéle

