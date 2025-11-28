NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Rusia

Rusia declaró a la organización Human Rights Watch como “indeseable” y le prohibió operar en su territorio

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Human Rights Watch | Foto: AFP
Human Rights Watch | Foto: AFP
La calificación hace que cualquier persona que colabore con el grupo o les done dinero pueda ser procesada en Rusia.

Este viernes se conoció que Rusia incluyó a en su lista de organizaciones “indeseables” a la ONG Human Rights Watch (HRW).

Según la información dada, esta decisión le impide a dicha organización no gubernamental operan operar en territorio ruso.

Las autoridades rusas no argumentaron la decisión. Sin embargo, una alta responsable de HRW en Europa dijo a AFP que la designación no les sorprendió y que continuarán su trabajo en remoto.

De hecho, la organización con sede en Nueva York no tenía presencia física en Rusia desde 2022, cuando las autoridades cerraron sus oficinas en Moscú.

o

Tania Lokshina, directora asociada de la división Europa y Asia Central del grupo, explicó que: "Vamos a trabajar todavía más duro para denunciar la escalofriante represión del Kremlin en la sociedad civil rusa y para informar los crímenes rusos en Ucrania”.

Desde que Rusia lanzó su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022, el Ministerio de Justicia del país prohibió a decenas de grupos críticos respecto a la política del Kremlin o la conducta de Moscú en la guerra.

HRW, que investiga y publica informes sobre abusos perpetrados por militares y gobiernos en todo el mundo, condenó repetidamente la guerra y acusa al ejército ruso de llevar a cabo una "letanía de violaciones", acusación que Moscú niega.

Entre otras organizaciones etiquetadas como "indeseables" en Rusia se encuentran el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Greenpeace, Transparencia Internacional y la Fundación Elton John contra el SIDA.

La calificación hace que cualquier persona que colabore con el grupo o les done dinero pueda ser procesada en Rusia.

Temas relacionados:

Rusia

Human Rights Watch

ONG

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hay una mancha enorme sobre la legitimidad sobre la cual fue electo": analista sobre sanción del CNE a campaña electoral ‘Petro Presidente’

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Este régimen por fin tiene miedo y está atemorizado": analista en seguridad tras anuncio de Trump de operaciones terrestres "muy pronto" contra el narcotráfico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Campaña presidencial de Gustavo Petro - Foto: EFE
Consejo Nacional Electoral

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Nicolás Maduro/ Pete Hegseth - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Capitán de navío retirado asegura que Maduro "es un blanco válido" para el Departamento de Guerra de EE. UU.

Foto de referencia (AFP)
Régimen venezolano

"Cuando entendemos las capacidades de las organizaciones del crimen organizado, comprendemos por qué EE. UU. necesita bases en República Dominicana": Hugo Acha

Más de Actualidad

Ver más
Foto: AFP
Brasil

Más de 2 millones de dólares en armas fueron incautadas en mortal operativo policial en Río de Janeiro: encontraron fusiles de Venezuela y Rusia

Papeleta de votación del referéndum en Ecuador | Foto: EFE
Elecciones en Ecuador

Ecuador votó referéndum sobre regreso de bases militares extranjeras y redacción de una nueva Constitución

Sean Sobers, canciller de Trinidad y Tobago / USS Gravely, destructor de misiles guiados de la Armada de EE.UU. - X / EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos realizará nuevos ejercicios militares en Trinidad y Tobago, así lo anunció la Cancillería de la nación insular

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: AFP
Brasil

Más de 2 millones de dólares en armas fueron incautadas en mortal operativo policial en Río de Janeiro: encontraron fusiles de Venezuela y Rusia

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto de referencia: EFE
FIFA

"Van a quedar patas arriba": la advertencia del presidente de la FIFA a país que será sede del Mundial 2026

Papeleta de votación del referéndum en Ecuador | Foto: EFE
Elecciones en Ecuador

Ecuador votó referéndum sobre regreso de bases militares extranjeras y redacción de una nueva Constitución

David Beckham

Así fue el instante en el que histórico futbolista que le marcó gol a Colombia en un Mundial recibió su título de caballero de manos del rey Carlos III

Dick Cheney, exvicepresidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Falleció el exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney a los 84 años

Sean Sobers, canciller de Trinidad y Tobago / USS Gravely, destructor de misiles guiados de la Armada de EE.UU. - X / EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos realizará nuevos ejercicios militares en Trinidad y Tobago, así lo anunció la Cancillería de la nación insular

Jugadores de la selección de Venezuela y Colombia Sub-17 - Fotos: EFE
Mundial Sub-17

Venezuela da otro golpe de autoridad y Colombia cede puntos en el Mundial Sub-17: estas son sus opciones de pasar a segunda ronda

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre