Lunes, 01 de diciembre de 2025
La Casa Blanca anuncia reunión de Trump este martes con todo su gabinete y posterior anuncio desde el salón Roosevelt

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
El mandatario estadounidense mantuvo este lunes una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional en medio de la incesante presión contra Nicolás Maduro.

En medio de la incesante presión estadounidense sobre el régimen de Nicolás Maduro, este lunes la Casa Blanca anunció una reunión del presidente Donald Trump programada para este martes con todo su gabinete.

La información se publicó luego de que se conociera la agenda del mandatario estadounidense para este martes 2 de diciembre.

La reunión de Trump con su gabinete está programada para las 11:30 de la mañana, hora de Washington.

A su vez, se conoció que el presidente estadounidense hará un anuncio en el salón Roosevelt, lugar desde donde se realizan anuncios importantes.

Dicho anuncio está programado para las 2 de la tarde (hora local).

Estos anuncios llegan en medio del incesante avance de Estados Unidos en aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Cabe resaltar que este lunes Trump mantuvo conversaciones con asesores para discutir la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, confirmó un alto funcionario estadounidense a la Agencia Reuters.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, indicó que la reunión en la Oficina Oval incluyó a altos miembros del equipo de seguridad nacional de Trump, aunque no se dieron a conocer detalles de las conversaciones de inmediato.

