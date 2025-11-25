Las risas del uruguayo Álvaro Recoba tras insólita intervención de un periodista en medio de su presentación como entrenador del Táchira de Venezuela

El fútbol venezolano ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años con la presencia de grandes y experimentados jugadores.

En medio del auge del fútbol en ese país, recientemente un entrenador uruguayo fue oficializado como director técnico del Deportivo Táchira.

Se trata del exjugador Álvaro Recoba, mundialista con la selección uruguaya y con experiencia en clubes como Inter de Milán.

Recoba tendrá su primera experiencia en el extranjero en el equipo venezolano Deportivo Táchira, uno de los clubes históricos de ese país.

En medio de su presentación como nuevo entrenador, el uruguayo no pudo ocultar sus risas tras la insólita intervención de un periodista durante la rueda de prensa.

El periodista, de manera insólita, le informó cuando era su turno para preguntar las posiciones en las que tendría que reforzar de cara a la nueva temporada.

“Estimado Recoba, usted necesita traer, con el apoyo del presidente, muy buenos extranjeros, seis o siete de muy buen nivel, porque tenemos cupo de hasta ocho”, dijo.

El comunicador sorprendió a tal punto al uruguayo que no pudo ocultar las risas mientras escuchaba atentamente.

“No soy técnico, pero creo que tiene que traer tres defensas, dos centrales, uno derecho y otro izquierdo, dos volantes y un diez que hace falta para poner a jugar al equipo”, indicó el periodista deportivo.

“¿Y sabe lo que nos falta? Un goleador, dos delanteros es verdad, pero un goleador”, añadió.

Recoba, lejos de reconvenir al periodista venezolano, aseguró que “hay que ser cautelosos”.

“Desde hace una semana hemos estado hablando con jugadores que son muy interesantes”, dijo el exjugador.

En redes sociales, el momento se hizo viral a tal punto que los aficionados identificaron al periodista como Manolo Dávila, comunicador partidista del Deportivo Táchira.