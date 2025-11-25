NTN24
Deportivo Táchira

Las risas del uruguayo Álvaro Recoba tras insólita intervención de un periodista en medio de su presentación como entrenador del Táchira de Venezuela

noviembre 25, 2025
Por: Luis Cifuentes
Álvaro Recoba, exjugador de Uruguay y entrenador de Deportivo Táchira - Foto: EFE
Álvaro Recoba, exjugador de Uruguay y entrenador de Deportivo Táchira - Foto: EFE
El exjugador uruguayo tendrá su primera experiencia en el extranjero.

El fútbol venezolano ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años con la presencia de grandes y experimentados jugadores.

En medio del auge del fútbol en ese país, recientemente un entrenador uruguayo fue oficializado como director técnico del Deportivo Táchira.

Se trata del exjugador Álvaro Recoba, mundialista con la selección uruguaya y con experiencia en clubes como Inter de Milán.

Recoba tendrá su primera experiencia en el extranjero en el equipo venezolano Deportivo Táchira, uno de los clubes históricos de ese país.

En medio de su presentación como nuevo entrenador, el uruguayo no pudo ocultar sus risas tras la insólita intervención de un periodista durante la rueda de prensa.

El periodista, de manera insólita, le informó cuando era su turno para preguntar las posiciones en las que tendría que reforzar de cara a la nueva temporada.

Estimado Recoba, usted necesita traer, con el apoyo del presidente, muy buenos extranjeros, seis o siete de muy buen nivel, porque tenemos cupo de hasta ocho”, dijo.

El comunicador sorprendió a tal punto al uruguayo que no pudo ocultar las risas mientras escuchaba atentamente.

No soy técnico, pero creo que tiene que traer tres defensas, dos centrales, uno derecho y otro izquierdo, dos volantes y un diez que hace falta para poner a jugar al equipo”, indicó el periodista deportivo.

“¿Y sabe lo que nos falta? Un goleador, dos delanteros es verdad, pero un goleador”, añadió.

Recoba, lejos de reconvenir al periodista venezolano, aseguró que “hay que ser cautelosos”.

“Desde hace una semana hemos estado hablando con jugadores que son muy interesantes”, dijo el exjugador.

En redes sociales, el momento se hizo viral a tal punto que los aficionados identificaron al periodista como Manolo Dávila, comunicador partidista del Deportivo Táchira.

Chelsea | Foto: EFE
Chelsea

Joven portero colombiano firmó su primer contrato profesional y fichó para el Chelsea en la Premier League

Jhon Arias, Mayra Ramírez y Kevin Mier | Foto: EFE
Premios The Best de la FIFA

Venezuela y Colombia presente: estos son los futbolistas nominados a los premios The Best 2025 de la FIFA

Falleció Xabier Azkargorta - Foto: EFE
Fútbol

Luto en el fútbol mundial: falleció entrenador español recordado por hazaña con selección sudamericana en un Mundial

Foto referencia | AFP
Régimen de Maduro

“Lo que está en juego es la historia del país”: defensora de DD.HH. sobre la persecución del régimen de Venezuela a periodistas

Flores - Foto Canva
Flores

Madrid, Cundinamarca florece: el Festival que impulsa la economía y la sostenibilidad

Portaaviones USS Gerald Ford entra al Caribe
Despliegue militar

El grupo de ataque del imponente portaviones Gerald R. Ford ingresa al mar Caribe para sumarse a la operación Lanza del Sur

Foto X: @NHC_Atlantic
Huracán Melissa

Melissa toca tierra en Jamaica como Categoría 5 y uno de los huracanes más poderosos que se han registrado en esta región del planeta

