Martes, 02 de diciembre de 2025
Cartel de Los Soles

Trump afirma que "muy pronto" comenzarán ataques por tierra contra organizaciones del narcotráfico y menciona a Colombia

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente estadounidense se pronunció acompañado del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó desde la Casa Blanca que “muy pronto” comenzarán los ataques por tierra contra organizaciones del narcotráfico.

“Esta gente ha matado a más de 200 mil personas el año pasado, ahora las cifras han bajado gracias a estos ataques (....) y pronto comenzaremos ataques por tierra, es más fácil, sabemos donde están estos malhechores y esto va a comenzar muy pronto. Las familias vivirán tranquilas sin el temor de tener un hijo que muera en cuestión de segundos", afirmó Trump.

Trump afirmó que los ataques se dirigirían contra cualquier lugar en donde se estén produciendo drogas y mencionó a Colombia.

“Vemos que hay lugares donde se están haciendo drogas en Colombia. En Colombia tienen plantas de producción de cocaína que luego venden en Estados Unidos. Cualquiera que esté produciendo drogas para nuestro país está sujete a ataques, no solo Venezuela", afirmó.

El sábado pasado Trump declaró que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad", pero no dio más detalles, lo que generó ansiedad y confusión en Caracas.

Trump confirmó el domingo que había hablado con Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos considera un líder ilegítimo, pero se negó a proporcionar detalles de la conversación.

Sin embargo, la agencia de noticias Reuters reveló este lunes detalles inéditos de la conversación telefónica entre Trump y Maduro, la cual se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre.

Citando fuentes de la Casa Blanca, Reuters detalló que la llamada duró menos de 15 minutos y en ella Maduro planteó al menos cinco requisitos específicos para dejar el poder.

El dictador venezolano solicitó amnistía total para él y su familia, considerando que la justicia estadounidense lo considera fugitivo y ofrece 50 millones de dólares de recompensa por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y corrupción.

Entre las exigencias reveladas también está el levantamiento de sanciones administrativas y financieras sobre Maduro y su núcleo familiar, que incluyen el bloqueo de bienes, inmuebles, vehículos y cuentas bancarias.

Adicionalmente, pidió el archivo de los procesos en la Corte Penal Internacional, donde existen dos expedientes en fase avanzada por aproximadamente 9.000 casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Maduro también exigió anular las sanciones contra al menos 100 miembros del régimen, incluidos mandos militares y policiales investigados por socavar la democracia y cometer violaciones de derechos humanos.

Como quinta condición, propuso que Delcy Rodríguez asuma el poder en un periodo de transición previo a posibles elecciones.

De acuerdo con Reuters, Trump rechazó categóricamente todas las peticiones, manteniendo una única opción: la salida inmediata de Maduro en un plazo de una semana, ofreciendo únicamente un salvoconducto para preservar su vida y la de su familia en el exilio.

Videos

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

