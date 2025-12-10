NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
La líder democrática no pudo recibir en persona su Premio Nobel de la Paz en la ceremonia del miércoles, pero confirmó minutos antes de que iniciara el evento que llegará en las próximas horas a Oslo.

El rotativo estadounidense The Wall Street Journal señaló que "la laureada venezolana del Nobel, María Corina Machado, salió del país el martes en un bote y viajó a la isla caribeña de Curaçao", citando a funcionarios estadounidenses.

Según el medio de la unión americana, este fue un "viaje secreto que sus aliados trabajaron para mantener en privado" con el fin de proteger su seguridad.

La líder democrática no pudo recibir en persona su Premio Nobel de la Paz en la ceremonia del miércoles, pero confirmó minutos antes de que iniciara el evento que llegará en las próximas horas a Oslo.

Machado dijo este miércoles por medio de un discurso pronunciado en la ceremonia del Nobel de la Paz por su hija, Ana Corina Sosa Machado, que Venezuela ha estado preparándose "para una transición ordenada hacia la democracia".

Su lucha por el país la tenía bajo riesgo ante la incesante arremetida del régimen chavista sobre opositores y líderes políticos.

Por esto, Viajar a Noruega era un evidente riesgo para alguien quien pasó gran parte del último año en la clandestinidad para evitar ser arrestada y convertirse en uno de los cientos de presos políticos del madurismo.

Además, Venezuela aún teme que su líder se vea forzada al exilio al no poder regresar a su país justo en medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro.

En una llamada telefónica con el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, publicada en la página web del Premio de la Paz, Machado dijo que "tantas personas" habían arriesgado sus vidas para que pudiera viajar a Oslo.

“Estoy muy agradecida con ellos. Y esto es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano (...) Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso lamento mucho decirles que no podré llegar a tiempo para la ceremonia, pero estaré en Oslo, y estoy en camino hacia Oslo ahora mismo", señaló.

Durante la ceremonia, Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, ofreció un crudo y contundente discurso sobre las atrocidades del régimen de Maduro.

Desde el Ayuntamiento de Oslo y tras una emotiva interpretación de 'Alma llanera' por parte del cantante venezolano Danny Ocean, el líder del comité apuntó contra el régimen chavista mencionando solo algunos de los casos de tortura y represión que se viven cada semana en Venezuela.

"El mundo está en el camino equivocado. Los autoritarios están ganando. Debemos hacer la pregunta inconveniente, ¿por qué es tan difícil para nosotros preservar la democracia, una forma de gobierno que fue concebida para proteger nuestra libertad y nuestra paz? Cuando la democracia pierde, el resultado es más conflicto, más violencia y más guerra".

Y dijo que "detrás de Maduro está Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, entregando armas, vigilancia y un apoyo económico que hacen al régimen más brutal y más robusto. Y aún así, dentro de esta oscuridad, en medio de esta oscuridad, encontramos una venezolana que se ha rehusado a rendirse, que mantiene la democracia, llama a la democracia viva que no ha cedido a pesar de los enormes costos personales".

