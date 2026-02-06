NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Presos políticos en Venezuela

Jorge Rodríguez, quien ayer pedía "perdón porque no me gustan los presos", hace año y medio decía a gritos que Machado y González "tienen que ir presos"

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el régimen, aprobó este jueves en primera discusión la Ley de Amnistía.

Este jueves 5 de febrero, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el régimen, aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía que busca liberar a personas detenidas por motivos políticos, en un contexto marcado por centenares de familias que aún esperan la excarcelación de sus seres queridos.

En medio de este hecho, llamó mucho la atención el discurso de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea y hermano de Delcy Rodríguez.

o

"Que nadie asuma esta ley como una señal de debilidad, que nadie la use para alimentar agendas ocultas, mezquindades, cálculos políticos parciales, nadie, ni en el chavismo ni en las oposiciones. Debemos tener sabiduría y conciencia del momento político que nos exige y nos demanda del pueblo", afirmó Rodríguez, quien además declaró que "no le gustan los presos políticos".

Pues las palabras de Rodríguez en la Asamblea este jueves suponen un fuerte cambio de discurso y contrasta con sus propias declaraciones en 2024, cuando acusaba de terrorismo y asesinato a la líder democrática María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia.

"Cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque eres el jefe de la conspiración fascista", afirmaba entonces, exigiendo "todo el rigor de las leyes de la República" y advirtiendo que "con el fascismo no se transige".

Por ahora, el articulado completo de la ley no ha sido presentado públicamente. Rodríguez solicitó celeridad en su aprobación y durante la sesión llegó a reprender a diputados chavistas que no aplaudieron la iniciativa.

"Propongo en aras del espíritu de la ley que las diputadas y los diputados hagan un poquito de cardio aplaudiendo a los diputados que tomen la palabra", señaló.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y familiares siguen a la espera de que sus seres queridos recuperen la libertad. Andreina Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, visitó el centro de reclusión Rodeo 1.

o

"En Venezuela se siguen cometiendo crímenes de esta manera. Somos miles de familias que vivimos en este infierno, y el compromiso moral hoy más que nunca está intacto. Con que haya justicia, con que haya verdad, con que haya reparación y sobre todo con que no se repita nunca más", dijo.

Los familiares de los detenidos cumplen 29 días de vigilia constante en diferentes centros de reclusión del país, exigiendo liberaciones inmediatas incluso antes de la aprobación definitiva de la ley, prevista para la próxima semana entre martes y jueves.

