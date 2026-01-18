Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos en medio de la vigilia que se realizaba en El Helicoide

Venezuela volvió a vivir horas de tensión a la espera de la excarcelación de cientos de presos políticos que permanecen bajo custodia de las fuerzas del régimen, la Policía Nacional Bolivariana hostigó a un grupo de familiares en medio de una vigilia.

Frente al Helicoide y en inmediaciones a la cárcel zona siete en Boleíta reportaron que uniformados de la policía nacional impidieron la reunión de los seres queridos de los detenidos, el movimiento político Vente Venezuela rechazó el asedio.

Yessi Duque, esposa del médico Pedro Férnandez, quien en octubre pasado fue apresado por funcionarios del Sebin luego de felicitar a María Corina Machado por su premio Nobel de la Paz, estuvo en La Tarde de NTN24 para hablar sobre las excarcelaciones en Venezuela y su esposo quien sigue detenido.

“Es una incertidumbre grande porque se ve que van saliendo a cuenta gotas los presos políticos y mi esposo nada, de hecho le negaron esa revisión de medida que le han otorgado a otros, entonces estamos a la espera que llegue la orden de excarcelación”, señaló.

Duque también haló de la última vez que vio a su esposo: “Lo vi por última vez el 19 de octubre del 2025, al día siguiente salió a su trabajo y fue detenido por el Sebin y estuvo cinco días en la sede del Sebín, pero no permitieron verlo por haber hecho un video sobre su detención”.