Se cumplen 10 días de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores en medio de un operativo ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela.

La madrugada del 3 de enero comenzó con una serie de ataques por parte de las Fuerzas Delta de Estados Unidos, orientados a desmantelar las estructuras del régimen de Maduro, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, tres organizaciones designadas como terroristas por Washington.

Estos ataques se centraron en objetivos clave en Caracas y el estado Miranda, dejando inoperativas varias unidades militares, incluyendo la Base Aérea La Carlota, Fuerte Tiuna, el aeropuerto de Higuerote y el cerro de comunicaciones El Volcán.

La confirmación llegó directamente del presidente Trump a través de sus redes sociales, quien anunció la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Según las declaraciones oficiales, ambos fueron aprehendidos en Fuerte Tiuna y trasladados al buque USS Iwo Jima, desde donde comenzaron su viaje rumbo a una corte federal en Nueva York.

La primera imagen de Maduro esposado, con bloqueo visual y auditivo, circuló horas después en las redes sociales del presidente estadounidense.

Durante una rueda de prensa en Mar-A-Lago, Florida, Trump ofreció detalles de la operación junto al secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Mientras Maduro era trasladado a Estados Unidos, en Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de la televisión estatal, calificó el hecho como un “secuestro” y pidió pruebas de vida de Maduro y Flores.

Maduro y Flores fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por "su campaña de narcoterrorismo mortal contra Estados Unidos y sus ciudadanos".

Según información oficial, durante meses las agencias de inteligencia estadounidenses rastrearon los movimientos de Maduro estudiando sus rutinas diarias, lugares de residencia y patrones de desplazamiento.

Desde el lugar de la captura, Maduro y Flores fueron trasladados en helicóptero hasta la base naval de Guantánamo, en Cuba.

Posteriormente, un avión 747 del Departamento de Justicia los condujo en un vuelo de cinco horas hasta Nueva York, donde arribaron antes del anochecer. En cuestión de horas, Maduro había recorrido más de 3.500 kilómetros desde Caracas hasta las puertas de una corte neoyorquina.

Las imágenes divulgadas mostraron a Maduro esposado y con traje de preso, descendiendo del avión junto a su esposa. Agentes de la DEA y el FBI condujeron a los detenidos desde las escalerillas hasta un calabozo. Durante el traslado, se observó a Maduro realizando gestos de saludo mientras era conducido por los agentes.

Por primera vez aparecieron imágenes cercanas de Cilia Flores detenida, esposada y escoltada por agentes federales. Al ingresar a las oficinas federales, Maduro saludó y deseó "feliz año" a quienes presenciaban su ingreso.

La primera comparecencia judicial de Maduro estaba programada para el mediodía del lunes 5 de enero, pero su traslado desde la cárcel inició antes de las 8 de la mañana.

Nuevas imágenes mostraron a la pareja prisionera abordando una camioneta blindada hacia el helipuerto. Ambos portaban trajes de prisionero y presentaban notorias dificultades para caminar. Maduro utilizaba chancletas y Flores lucía una venda en la frente.

Durante la audiencia, cuando el juez le preguntó su nombre, Maduro se presentó como "presidente de Venezuela", "prisionero de guerra" y "secuestrado", declarándose inocente antes de ser interrumpido.

Tras la impresionante operación, Venezuela avanza hacia la reconstrucción de su mercado petrolero bajo el control de la Casa Blanca y para el beneficio de los venezolanos, según ha explicado Donald Trump.

A esto se le suma la excarcelación de al menos 56 presos políticos, aunque cientos aún no recuperan su libertad.

También avanza un plan de Estados Unidos para que la democracia regrese a Venezuela.