Miércoles, 07 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

El gobernador de Florida habla de la posibilidad de que Maduro enfrente cargos estatales de forma paralela al proceso federal que ya pesa en su contra

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La iniciativa de DeSantis se sumaría al proceso federal que ya se tramita en Nueva York y que podría sentar un precedente tanto jurídico como político en la unión americana.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, afirmó que su administración estudia la opción de impulsar cargos penales a nivel estatal contra Nicolás Maduro.

o

La iniciativa se sumaría al proceso federal que ya se tramita en Nueva York y que podría sentar un precedente tanto jurídico como político en la unión americana.

En declaraciones con medios como Fox News, DeSantis indicó que la Oficina del Fiscal General del estado evalúa “con mucha seriedad” la posibilidad de presentar una causa penal en cortes estatales, como las de Miami o Doral, utilizando leyes locales relacionadas con narcotráfico, inmigración y otros delitos que, a su criterio, han tenido consecuencias directas para los residentes de Florida.

o

DeSantis señaló que una eventual acción judicial a nivel estatal “no sustituiría el proceso federal, sino que lo complementaría, al centrarse en responsabilizar a Maduro”.

De acuerdo con DeSantis, el dictador venezolano ha tenido “conductas que han afectado directamente a comunidades floridanas”, incluyendo supuestos “vínculos con el tráfico de drogas y la liberación de presos asociados a organizaciones criminales”.

o

Las declaraciones del gobernador de Florida se producen en un contexto de elevada tensión política, pocos días después de que Maduro fuera detenido en Caracas en una operación ordenada por el gobierno estadounidense y posteriormente trasladado a Nueva York.

El tirano ahora enfrenta cargos federales por presunto narco-terrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y posesión de armas de alto poder destructivo.

Ahora Venezuela está siendo dirigida por Delcy Rodríguez, quien fue juramentada en las Asamblea Nacional en cabeza de su hermano, Jorge Rodríguez como “presidente encargada” de su país.

Su interinato, recordemos, fue respaldado por el ilegítimos Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras los eventos del pasado fin de semana.

