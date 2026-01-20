"La redemocratización en Venezuela es útil para todo el continente": Washington Abdala analiza importancia de reunión de María Corina Machado en la OEA

La líder democrática venezolana María Corina Machado sostuvo este martes una serie de encuentros en Washington D.C. con autoridades de la Organización de Estados Americanos (OEA) y congresistas estadounidenses, donde expuso su preocupación por los presos políticos y solicitó el desmantelamiento completo del aparato represivo del régimen venezolano.

En su reunión con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, Machado discutió en detalle la situación venezolana y regional. "El mundo entero valora y admira enormemente lo que hemos hecho los venezolanos en estos años de lucha contra una tiranía", declaró la ganadora del Premio Nobel de Paz tras el encuentro.

Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), celebró que haya certezas para una transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

“Ahora hay un cronograma que no teníamos hasta hace poco tiempo. Tenemos un recorrido hacia donde vamos”, declaró el exdiplomático.

“Tenemos la caída del dictador y tenemos un proceso de reclamo internacional en torno a una democratización y liberación inmediata de los presos políticos”, añadió.

No obstante, aseguró que desde “hace algunos días” hay avances, pero “todavía no está claro el camino exacto y el norte temporal”.

En ese sentido, celebró la postura de los organismos multilaterales, entre ellos, la OEA, pese a que “el multilateralismo por estas épocas no ha sido muy efectivo”.

“Un organismo como la Organización de Estados Americanos, que es el escenario multilateral completo del continente, tiene mucho para dar”, dijo en relación a una transición democrática en Venezuela.

A su vez, pidió que todos los países de la región condenen la dictadura y apoyen una transición a la democracia.

“Por razones morales, jurídicas, políticas y éticas conviene entender que la redemocratización en Venezuela es útil no solo para los venezolanos, sino para todo el continente”, declaró.

Sobre la postura de Colombia y el presidente Gustavo Petro, Abdalá se refirió al encuentro que tendrá en Washington con Donald Trump. “Ahora es un Petro que va a ir corriendo a la Casa Blanca a brindar. No es el mismo Petro de hace 20 días”, expresó.

Por último, sostuvo que “el calvario que vivieron los venezolanos, que viven los venezolanos aún, con las privaciones de libertad en Venezuela, no es un chiste”.