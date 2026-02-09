El rey Carlos III dice estar dispuesto a brindar la información necesaria sobre el príncipe Andrés ante denuncias por su relación con Epstein

El rey Carlos III de Inglaterra afirmó este lunes que está "listo para ayudar" a la policía en las investigaciones para determinar si su hermano menor, Andrés, transmitió informaciones reservadas a Jeffrey Epstein cuando era enviado británico de Comercio.

"El rey ha dejado clara (...) su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz respecto a la conducta del señor (Andrés) Mountbatten-Windsor" afirmó el palacio en un comunicado.

"Aunque las acusaciones específicas en cuestión deben ser abordadas por el Sr. Mountbatten-Windsor, si la policía de Thames Valley se pone en contacto con nosotros, estamos dispuestos a colaborar", agregaron.

Cabe recordar que la Policía británica se encuentra investigando el supuesto caso de una mujer llevada a la residencia del príncipe, en donde se compartieron documentos con Jeffrey Epstein.

Además, en los archivos se evidencia que Andrés habría enviado informes oficiales sobre sus viajes a Singapur, Hong Kong y Vietnam en 2010 y 2011, siendo representante especial de Comercio e Inversión del Reino Unido.

El hermano de Carlos III utiliza el apellido Mountbatten-Windsor luego de ser despojado de su título real por su cercanía con Epstein.

El escabroso caso de Epstein ha hecho temblar también al poder político en Reino Unido.

El director de comunicación del primer ministro británico Keir Starmer anunció este lunes su dimisión, en un nuevo revés para el líder laborista tras el escándalo sobre los vínculos entre el pederasta Jeffrey Epstein y su exembajador en Washington, Peter Mandelson.

"He decidido retirarme para permitir la formación de un nuevo equipo en Downing Street", declaró el director de comunicación, Tim Allan, en un comunicado, menos de 24 horas después de la dimisión del jefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney.

"Deseo al primer ministro y a su equipo el mayor de los éxitos", añadió Allan, que ocupaba el cargo desde hacía cinco meses.

El gobierno de Starmer está sumido en una crisis sin precedentes tras las últimas revelaciones sobre las relaciones entre el exembajador en Estados Unidos y Epstein.

El domingo, el jefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, anunció su renuncia, por haber "aconsejado" al primer ministro nombrar a Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus relaciones con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Tras una madura reflexión, decidí renunciar al gobierno. El nombramiento de Peter Mandelson fue un error (...) Aconsejé al primer ministro este nombramiento y asumo la responsabilidad", anunció McSweeney.

El jueves, Starmer excluyó dimitir pese a las voces que piden su marcha por nombrar en 2024 como embajador en Washington a Mandelson.

"Tengo la intención de seguir llevando a cabo ese trabajo vital para nuestro país porque creo que es el enfoque absoluto y la máxima prioridad de este gobierno", dijo Starmer.

Mandelson, de 72 años, es una de las figuras que se vieron salpicadas por las últimas revelaciones por vínculos con el fallecido financiero estadounidense, que se suicidó en prisión en 2019, cuando enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.

Los intercambios de correos electrónicos entre Epstein y Mandelson mostraban amistad, transacciones financieras, fotos privadas, así como evidencia de que el diplomático británico compartió información confidencial con el financiero hace casi dos décadas.