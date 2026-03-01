NTN24
Domingo, 01 de marzo de 2026
Domingo, 01 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

"Venezuela se convirtió en el principal socio de Irán en la región y también en la puerta de entrada para la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbolá y Hamás": Carlos Paparoni

marzo 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Carlos Paparoni, exdiputado y dirigente del partido venezolano Primero Justicia, reveló en La Tarde de NTN24 los detalles de la profundidad de los lazos que se extienden por casi dos décadas entre Venezuela y el régimen iraní.

La relación entre Venezuela y el régimen islámico de Irán ha trascendido los vínculos comerciales para convertirse en una alianza que abarca lo militar, lo económico y, según denuncias, conexiones con organizaciones terroristas.

Carlos Paparoni, exdiputado y dirigente del partido venezolano Primero Justicia, reveló en La Tarde de NTN24 los detalles sobre la profundidad de estos lazos que se extienden por casi dos décadas.

Venezuela e Irán firmaron acuerdos por aproximadamente 40.000 millones de dólares en proyectos conjuntos y transacciones comerciales, convirtiendo a Teherán en el primer socio económico de Caracas, según indicó. "Eso nos convertía en su primer socio, no solamente el primer socio para Irán, sino también el primer socio para Venezuela”. “Esos son los socios principales que tuvo Nicolás Maduro y la dictadura de Venezuela”, agregó.

o

Una de las denuncias más graves se refiere a la entrega de nacionalidades venezolanas a más de 10.400 personas nacidas en Irán, Líbano y Siria. "Solo el 3 por ciento de ellos hablaban español", señaló el exdiputado, agregando que muchos de estos individuos tienen presuntos vínculos con la Guardia Revolucionaria Iraní, Hezbolá y Hamás.

Esta práctica ha convertido el pasaporte venezolano en un potencial riesgo de seguridad para el mundo occidental.

En el ámbito militar, Paparoni sostuvo que Venezuela habría entregado parte de su soberanía a Irán, incluyendo la instalación de fábricas de drones en territorio venezolano y acuerdos para la recuperación de la flota de aviones F-16. El exidputado identificó al menos 41 buques pertenecientes a "flotas oscuras" ligadas con Irán que transportaron petróleo venezolano, burlando sanciones internacionales. De 12 buques incautados a Venezuela por tráfico de petróleo, al menos 10 están relacionados con Irán.

o

En lo militar Venezuela le entregó parte de nuestra soberanía a Irán, es decir, la fábrica de drones que todos conocemos, parte de los acuerdos para recuperar nuestras flotas de aviones, los F-16 que fueron recuperados y que nunca se usaron porque no despegaron el 3 de enero, fueron recuperados a través del acuerdo que hizo Nicolás Maduro con Irán”, detalló.

La cooperación petrolera entre ambos países incluyó la presencia de técnicos iraníes en instalaciones venezolanas y el intercambio de conocimientos para evadir sanciones. "Para el año 2020 Venezuela le entregó a Irán aproximadamente 500 kilos de oro para pagar la gasolina que Irán estaba enviando", indicó

“Nosotros nos convertimos no solamente en el principal socio de Irán en la región, sino también en la puerta de entrada para grupos como la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbollah y Hamas", subrayó.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Régimen venezolano

Hezbolá

Irán

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela se convirtió en el principal socio de Irán en la región y también en la puerta de entrada para la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbolá y Hamás": Carlos Paparoni

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Imágenes muestran barcos atacados en el Estrecho de Ormuz en Medio Oriente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
El presidente Donald Trump confirmó que nueve buques de guerra iraníes fueron hundidos.
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma destrucción de 9 buques iraníes: "vamos por el resto, que pronto estarán en el fondo del mar"

Líderes del régimen de Irán abatidos / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Estos son los ocho objetivos del régimen de Irán que cayeron en el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Netanyahu anuncia intensificación de ataques contra el régimen de Irán tras misil que mató a nueve personas en Israel

El Comando Central de EE. UU. revela imágenes de la operación Furia Épica - Foto Comando Central
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Israel publican nuevas imágenes de la operación contra el régimen de Irán

Donald Trump - AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump advierte al régimen de Irán tras amenaza de fuerte respuesta: "No lo hagan, los golpearemos con una fuerza que nunca antes han visto"

Más de Actualidad

Ver más
Ramón Guanipa | Foto: AFP
Juan Pablo Guanipa

Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, da a NTN24 nuevo parte sobre el secuestro de su padre: "Al régimen le molestan los liderazgos y mi padre representa eso"

Erupción de un volcán de lodo en Colombia
Volcán

Estas son algunas de las impresionantes imágenes que deja erupción de un volcán de lodo en Colombia

Incendio en refinería Ñico López de La Habana, Cuba - Foto: EFE
Cuba

Se incendia refinería de petróleo en Cuba en medio de la crisis energética de la isla y la presión de Washington

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ramón Guanipa | Foto: AFP
Juan Pablo Guanipa

Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, da a NTN24 nuevo parte sobre el secuestro de su padre: "Al régimen le molestan los liderazgos y mi padre representa eso"

Erupción de un volcán de lodo en Colombia
Volcán

Estas son algunas de las impresionantes imágenes que deja erupción de un volcán de lodo en Colombia

Incendio en refinería Ñico López de La Habana, Cuba - Foto: EFE
Cuba

Se incendia refinería de petróleo en Cuba en medio de la crisis energética de la isla y la presión de Washington

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

Reunión Gustavo Petro y Donald Trump - AFP
Encuentro

Una reunión hermética y sin protocolos: Trump y Petro se reunieron en la Casa Blanca tras descertificación, inclusión en la lista OFAC y retiro de visa

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, y Vladimir Putin, presidente de Rusia - Fotos: EFE
Estados Unidos

Enviado de EE.UU. reporta conversaciones "constructivas" con Rusia sobre Ucrania

Jefferson Savarino, jugador del Fluminense - Foto: EFE
Jefferson Savarino

Así fue el golazo con el que el venezolano Jefferson Savarino se estrenó con Fluminense

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre