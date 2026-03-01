"Venezuela se convirtió en el principal socio de Irán en la región y también en la puerta de entrada para la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbolá y Hamás": Carlos Paparoni

La relación entre Venezuela y el régimen islámico de Irán ha trascendido los vínculos comerciales para convertirse en una alianza que abarca lo militar, lo económico y, según denuncias, conexiones con organizaciones terroristas.

Carlos Paparoni, exdiputado y dirigente del partido venezolano Primero Justicia, reveló en La Tarde de NTN24 los detalles sobre la profundidad de estos lazos que se extienden por casi dos décadas.

Venezuela e Irán firmaron acuerdos por aproximadamente 40.000 millones de dólares en proyectos conjuntos y transacciones comerciales, convirtiendo a Teherán en el primer socio económico de Caracas, según indicó. "Eso nos convertía en su primer socio, no solamente el primer socio para Irán, sino también el primer socio para Venezuela”. “Esos son los socios principales que tuvo Nicolás Maduro y la dictadura de Venezuela”, agregó.

Una de las denuncias más graves se refiere a la entrega de nacionalidades venezolanas a más de 10.400 personas nacidas en Irán, Líbano y Siria. "Solo el 3 por ciento de ellos hablaban español", señaló el exdiputado, agregando que muchos de estos individuos tienen presuntos vínculos con la Guardia Revolucionaria Iraní, Hezbolá y Hamás.

Esta práctica ha convertido el pasaporte venezolano en un potencial riesgo de seguridad para el mundo occidental.

En el ámbito militar, Paparoni sostuvo que Venezuela habría entregado parte de su soberanía a Irán, incluyendo la instalación de fábricas de drones en territorio venezolano y acuerdos para la recuperación de la flota de aviones F-16. El exidputado identificó al menos 41 buques pertenecientes a "flotas oscuras" ligadas con Irán que transportaron petróleo venezolano, burlando sanciones internacionales. De 12 buques incautados a Venezuela por tráfico de petróleo, al menos 10 están relacionados con Irán.

“En lo militar Venezuela le entregó parte de nuestra soberanía a Irán, es decir, la fábrica de drones que todos conocemos, parte de los acuerdos para recuperar nuestras flotas de aviones, los F-16 que fueron recuperados y que nunca se usaron porque no despegaron el 3 de enero, fueron recuperados a través del acuerdo que hizo Nicolás Maduro con Irán”, detalló.

La cooperación petrolera entre ambos países incluyó la presencia de técnicos iraníes en instalaciones venezolanas y el intercambio de conocimientos para evadir sanciones. "Para el año 2020 Venezuela le entregó a Irán aproximadamente 500 kilos de oro para pagar la gasolina que Irán estaba enviando", indicó

“Nosotros nos convertimos no solamente en el principal socio de Irán en la región, sino también en la puerta de entrada para grupos como la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbollah y Hamas", subrayó.