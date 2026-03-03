"Irán estaba aprovechando los mecanismos diplomáticos para ganar tiempo y para llegar a su programa nuclear": Amital Perry, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel

Estados Unidos e Israel continúan por cuarto día consecutivo las supervisiones militares en contra del régimen de Irán.

El ejército del país que administra Benjamín Netanyahu confirmó ataques en Teherán y Beirut este martes, impactando aeropuertos y objetivos estratégicos de Hezbolá.

El Mando Central de EE. UU. (CENTCOM), por su parte, informó que se ha establecido superioridad aérea local sobre Irán tras destruir más de 200 sistemas de defensa.

Sobre la intensificación de estas operaciones, Amital Perry, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, habló en El Informativo de NTN24.

“Desde hace años se ha buscado una solución por vía diplomática a través de la ONU sobre el programa nuclear (iraní), pero lamentablemente Irán está aprovechando los mecanismos diplomáticos para ganar tiempo y para llegar a su programa nuclear, algo que pondría en riesgo no solo a Israel sino a toda la región”, indicó la entrevistada.

El pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron ataques masivos contra instalaciones militares, gubernamentales y nucleares en Irán. Los bombardeos han alcanzado objetivos estratégicos en Teherán.

En medio de la ofensiva, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, murió a sus 86 años durante la operación militar conjunta denominada ‘Operación Epic Fury’, ejecutada por fuerzas de Israel y Estados Unidos que impactó su complejo residencial en la capital.

En represalia, la Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra bases estadounidenses en Bahréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, entre otros territorios.