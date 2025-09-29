NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Desaparecidos

Joven habría dejado una carta de despedida y ahora está desaparecida en Barinas

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Emerlin Pimentel, joven reportada como desaparecida
Emerlin está desaparecida en Barinas desde el pasado viernes 26 de septiembre.

Familiares de la joven de 22 años, Emerlin Pimentel, están desesperados y han publicado en redes sociales números de contactos para recibir pistas que puedan dar con su paradero.

o

Emerlin está desaparecida en Barinas desde el pasado viernes 26 de septiembre.

El medio "Noticias Barinas" informó que al parecer la joven dejó una carta despidiéndose de sus hijos, pero posteriormente se encontraron sus pertenencias en la popular Redoma de Barinas.

"Si la has visto y tienes alguna información que pueda ayudar a dar con su paradero no dudes en comunicarte al 0426 2145720",dice el cartel con la foto de la joven.

Las autoridades también fueron alertadas de este caso, pero recomendaron esperar las 48 horas reglamentarias.

Las cuentas que han publicado su foto están plagadas de súplicas por su aparición.

Temas relacionados:

Desaparecidos

Barinas

Búsqueda

Desaparición

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto explica cuál sería el papel de Cuba en un eventual conflicto EE.UU.-Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Dos candidatos más se suman a la condienta electoral a la presidencia de 2026 - Foto Casa de Nariño: EFE
Candidatos presidenciales

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Gustavo Petro - Foto Canva
Colombia

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Régimen venezolano publica imágenes de ejercicios militares en Falcón como respuesta a video de EE. UU. con la recompensa de Maduro

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski pide a los países aliados medidas decisivas contra Rusia tras ataque masivo en Ucrania

Más de Actualidad

Ver más
Derrumbe en una mina de oro en Colombia deja atrapados a 25 operarios - Foto AFP
Colombia

Derrumbe en una mina de oro en Colombia deja atrapados a 25 operarios

Foto de referencia
Cocaína

Presidente Gustavo Petro confirma que los Estados Unidos descertifican a Colombia en lucha antidrogas

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

“La meta es sentar a Maduro a negociar unas garantías para que deje el poder”: Alejandro Hernández sobre la búsqueda de un acuerdo entre EE.UU. y Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Derrumbe en una mina de oro en Colombia deja atrapados a 25 operarios - Foto AFP
Colombia

Derrumbe en una mina de oro en Colombia deja atrapados a 25 operarios

Foto de referencia
Cocaína

Presidente Gustavo Petro confirma que los Estados Unidos descertifican a Colombia en lucha antidrogas

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

“La meta es sentar a Maduro a negociar unas garantías para que deje el poder”: Alejandro Hernández sobre la búsqueda de un acuerdo entre EE.UU. y Venezuela

Camisa con el escrito 'TPS', acompañado por la bandera de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Venezuela

"Venezuela no es un destino seguro para los migrantes que viven en Estados Unidos": presidente de Veppex sobre bloqueo para poner fin al TPS

Don Omar | Foto: EFE
Don Omar

Adiós al rey: Don Omar anunció su retiro definitivo del reguetón tras 25 años de carrera

Selección Colombia vs. Bolivia - Foto AFP
Selección Colombia

Fechas y próximos rivales confirmados de la selección Colombia antes del Mundial

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

La reacción de Cristiano Ronaldo al recibir la camiseta de la selección Colombia como un regalo mientras grababa un contenido comercial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda