Joven habría dejado una carta de despedida y ahora está desaparecida en Barinas

Familiares de la joven de 22 años, Emerlin Pimentel, están desesperados y han publicado en redes sociales números de contactos para recibir pistas que puedan dar con su paradero.

Emerlin está desaparecida en Barinas desde el pasado viernes 26 de septiembre.

El medio "Noticias Barinas" informó que al parecer la joven dejó una carta despidiéndose de sus hijos, pero posteriormente se encontraron sus pertenencias en la popular Redoma de Barinas.

"Si la has visto y tienes alguna información que pueda ayudar a dar con su paradero no dudes en comunicarte al 0426 2145720",dice el cartel con la foto de la joven.

Las autoridades también fueron alertadas de este caso, pero recomendaron esperar las 48 horas reglamentarias.

Las cuentas que han publicado su foto están plagadas de súplicas por su aparición.