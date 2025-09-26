Mujer venezolana que fue una de las últimas personas en ver con vida al músico B-King se encuentra desaparecida en México

El asesinato del músico colombiano Byron Sánchez, mejor conocido como B-King, en México ha conmocionado a la industria y ha atemorizado a sus más cercanos colaboradores.

El cantante santandereano fue encontrado sin vida junto al también colombiano Regio Clown el pasado lunes 22 de septiembre tras permanecer desaparecidos por varios días

Pero mientras este doble homicidio sigue en investigación, en las últimas horas se confirmó una nueva desaparición en México de una persona muy cercana a B-King.

Se trata de una mujer venezolana que fue una de las últimas personas en ver con vida a B-King y quien después de confirmarse el asesinato se desahogó en redes sociales.

La mujer en cuestión es Angélica Yetsei Torrini León, conocida en sus redes sociales como Angie Miller, creadora de contenido para adultos y quien estaba saliendo con B-King. Así lo confirman algunas publicaciones en redes sociales en las que se ven juntos.

Ficha publicada por La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió una ficha de búsqueda de Miller en las últimas horas, lo que ha generado preocupación dado el contexto más reciente.

De acuerdo con el ente estatal de la capital mexicana, Torrini fue vista por última vez el pasado 23 de septiembre de 2025, es decir, un día después de que fueran encontrados los cuerpos de los músicos colombianos.

Además, se dio a conocer que la mujer venezolana fue vista por última vez en la colonia Santa Cruz Atoyac, en una zona céntrica de la capital mexicana.

La creadora de contenido publicó en sus redes sociales un mensaje de enojo tras el asesinato de B-King, con quien al parecer estaba saliendo en México.

“Hoy odio México más que a mi vida (…) no es justo lo que está pasando”, escribió en Instagram.