NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Despliegue militar

Aviones de combate de EE. UU. sobrevuelan cerca de Venezuela: ¿uno de los F-18 ingresó al territorio y apagó su transpondedor?

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Avión F-18 - Foto de referencia
Imágenes de plataformas de seguimiento aéreo mostraron que al menos uno de los aviones, el 'Rhino51', habría entrado en territorio venezolano. Sin embargo, versiones hablan de una estimación errónea.

Varios aviones F-18 y Growler de EE. UU. sobrevolaron este viernes 12 de diciembre cerca de territorio venezolano y apagaron los equipos que reportan su posición.

Además, al menos uno habría ingresado a territorio continental del país.

Las imágenes captadas por la plataforma Flightradar24, muestran que al menos uno de los aviones, el F-18 identificado como 'Rhino51', al parecer incursionó en territorio venezolano, tras lo cual apagó su transpondedor.

Sin embargo, versiones que circulan en redes sociales señalan que el trayecto en territorio venezolano pudo tratarse de una estimación errónea de las plataformas de seguimiento.

Lo cierto es que la aeronave apagó su transpondedor y efectivamente se encontraba realizando maniobras muy cerca de territorio venezolano.

En medio de la enorme atención que despertó el sobrevuelo de este viernes, una fuente militar consultada por NTN24 indicó al respecto: “Siendo las 09:00 p.m. de Venezuela, se estima que aviones F-18 de Estados Unidos ingresaron a territorio venezolano”.

“Aparentemente por tres puntos diferentes: Falcón, Carabobo y Anzoátegui”, comunicó dicho informante al canal de las Américas.

Finalmente, pasadas las 11:00 de la noche, los aviones militares estadounidenses que permanecían en la zona desaparecieron de las plataformas de seguimiento, mostrando un espacio aéreo venezolano completamente desolado.

Esta situación se produce pocas horas después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciara nuevamente sobre la posibilidad de atacar vía terrestre el territorio venezolano.

En ese contexto, Trump enfatizó: "No se trata solo de ataques terrestres contra Venezuela. Se trata de ataques terrestres contra gente horrible que está trayendo drogas y matando a nuestra gente. Ya sabe, si estuviéramos en guerra y perdiéramos 300.000 personas en un año, porque esa es la cifra real. No son 100. Ya sabe, se sigue oyendo hablar de 100. Y es mucho peor que eso, porque las familias quedan devastadas cuando pierden a sus hijos".

"Si estuviéramos en un mundo en el que perdiéramos doscientos o trescientos mil, pero creo que son más de 300.000. Y esa es una guerra que no tendría parangón. Nadie ha visto nunca nada parecido. Y eso es lo que está pasando. Así que no tiene por qué ser necesariamente en Venezuela. Son las personas que traen drogas a nuestro país", agregó.

