NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Jueves, 27 de noviembre de 2025
El Helicoide

Luces y adornos navideños decoran por las noches El Helicoide, principal centro de torturas en Venezuela

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
El Helicoide - NTN24
El Helicoide - NTN24
Maduro ordenó adelantar la Navidad y así se hizo desde el 1 de octubre, en medio del despliegue militar de Estados Unidos.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Por más que los familiares de los presos políticos no descansen en solicitar medidas humanitarias para centenares de ellos, y por más que organismos internacionales denuncien el trato cruel que Maduro da a sus rehenes, El Helicoide sigue siendo el mayor centro de torturas, insignia de la degradación de los derechos humanos en chavismo.

La burla a los que piden tratos dignos a las personas detenidas por razones políticas ha escalado otro nivel.

o

Sobre la estructura de cemento que alguna vez fue ideada para albergar a decenas de comercios en la capital de Venezuela, ahora encienden luces blancas y una estrella de Navidad que puede verse desde distintos puntos de Caracas.

El Helicoide
El Helicoide

Allí adentro no solo están los presos políticos más emblemáticos de Venezuela, como Rocío San Miguel, Freddy Superlano, Perkins Rocha, Enrique Márquez, Jesús Armas, Roland Carreño y otros, sino que opera el mayor centro de extorsión de la Policía Nacional, que traslada hasta ese lugar a los incautos que detiene en alcabalas y deja en libertad solo cuando pagan la "vacuna" correspondiente.

o

El Helicoide ha sido ampliamente denunciado dentro y fuera de Venezuela por representar el más grande emblema de torturas, tratos denigrantes y violación de todo tipo de derechos a quienes reducen allí y los desaparecen como si no se tratara de seres humanos.

Familiares de los rehenes han implorado por medidas humanitarias para celebrar una "Navidad sin presos políticos", pero el régimen desoye y los usa como "fichas de canje" para asuntos que le generen interés.

Temas relacionados:

El Helicoide

Torturas en Venezuela

Violación de Derechos Humanos

Presos políticos en Venezuela

DGCIM

SEBIN

PNB

Detenciones arbitrarias

Navidad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Foto de la Guardia Nacional en Washington (AFP)
Washington

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Más de Actualidad

Ver más
Helicóptero de la Policía de Colombia (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

EE.UU. ofrece 5 millones de dólares de recompensa por información sobre atentado de las disidencias de las FARC contra helicóptero asignado a la Policía de Colombia

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Candidato Presidencial

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

Colombia

"Algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio": Petro es fuertemente criticado por ir a un club de striptease en Lisboa

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Karol G y Marco Antonio Solís | Foto: AFP
Karol G

Así fue la emotiva presentación de Karol G y Marco Antonio Solís cantando por primera vez su colaboración ‘Coleccionando Heridas’ en los Latin Grammy

Colombia | Foto Canva
Aranceles

Colombia entra en el grupo de países con ventaja comercial frente a los aranceles de EE. UU.

Helicóptero de la Policía de Colombia (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

EE.UU. ofrece 5 millones de dólares de recompensa por información sobre atentado de las disidencias de las FARC contra helicóptero asignado a la Policía de Colombia

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Candidato Presidencial

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

Selección de fútbol del Congo / Eric Chelle, DT de Nigeria - Fotos: EFE
Nigeria

Polémica en el fútbol africano: DT de Nigeria denuncia que el Congo "hizo vudú" en la tanda de penaltis para meterse en el repechaje

Colombia

"Algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio": Petro es fuertemente criticado por ir a un club de striptease en Lisboa

Detenciones arbitrarias

Cuatro estudiantes venezolanos siguen detenidos tras grabar fachada de peligrosa cárcel para un documental

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre