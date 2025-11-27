Luces y adornos navideños decoran por las noches El Helicoide, principal centro de torturas en Venezuela

Por más que los familiares de los presos políticos no descansen en solicitar medidas humanitarias para centenares de ellos, y por más que organismos internacionales denuncien el trato cruel que Maduro da a sus rehenes, El Helicoide sigue siendo el mayor centro de torturas, insignia de la degradación de los derechos humanos en chavismo.

La burla a los que piden tratos dignos a las personas detenidas por razones políticas ha escalado otro nivel.

Sobre la estructura de cemento que alguna vez fue ideada para albergar a decenas de comercios en la capital de Venezuela, ahora encienden luces blancas y una estrella de Navidad que puede verse desde distintos puntos de Caracas.

El Helicoide

Allí adentro no solo están los presos políticos más emblemáticos de Venezuela, como Rocío San Miguel, Freddy Superlano, Perkins Rocha, Enrique Márquez, Jesús Armas, Roland Carreño y otros, sino que opera el mayor centro de extorsión de la Policía Nacional, que traslada hasta ese lugar a los incautos que detiene en alcabalas y deja en libertad solo cuando pagan la "vacuna" correspondiente.

El Helicoide ha sido ampliamente denunciado dentro y fuera de Venezuela por representar el más grande emblema de torturas, tratos denigrantes y violación de todo tipo de derechos a quienes reducen allí y los desaparecen como si no se tratara de seres humanos.

Familiares de los rehenes han implorado por medidas humanitarias para celebrar una "Navidad sin presos políticos", pero el régimen desoye y los usa como "fichas de canje" para asuntos que le generen interés.