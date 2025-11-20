NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Clima

Tres fenómenos se combinarán y podrían originar un Acción de Gracias gélido en el centro y este de Estados Unidos

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Desde finales de noviembre hasta principios de diciembre, gran parte del centro y este de Estados Unidos experimentará temperaturas por debajo de lo normal - Foto AFP
La Niña, la Oscilación Madden-Julian (MJO) y la posibilidad de un Calentamiento Súbito Estratosférico (SSW) impulsarán el descenso de las temperaturas. ¿En qué consisten estos eventos?

Desde finales de noviembre hasta principios de diciembre, gran parte del centro y este de Estados Unidos experimentará temperaturas por debajo de lo normal debido a la combinación de al menos tres fenómenos meteorológicos.

Se trata de La Niña, la Oscilación Madden-Julian (MJO) y la posibilidad de un raro Calentamiento Súbito Estratosférico (SSW), factores que al unirse crearán condiciones invernales que alcanzarían a impactar la celebración de Acción de Gracias el próximo 27 de noviembre.

El fenómeno de La Niña, que consiste en el enfriamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, está impulsando condiciones invernales en el hemisferio norte. De hecho, los pronósticos indican que las condiciones de La Niña continuarán durante el mes de diciembre con el fortalecimiento de las temperaturas de superficie oceánicas por debajo del promedio en el este y centro del Océano Pacífico.

Por otro lado, la oscilación de Madden-Julian (MJO), un patrón de variabilidad climática que afecta las lluvias y los vientos en los trópicos y se propaga por el mundo cada 30 a 60 días, también influirá en el clima del hemisferio norte.

La National Oceanic and Atmospheric Administration de los Estados Unidos (NOAA) explica que “varias veces al año, la MJO contribuye significativamente a diversos eventos extremos en Estados Unidos, incluyendo irrupciones de aire ártico durante los meses de invierno en las regiones central y oriental del país”.

Finalmente, está el inusual calentamiento estratosférico súbito (SSW), un fenómeno en el que la estratosfera polar experimenta un rápido aumento de temperatura, algo que puede ocurrir en pocos días.

El vórtice polar se puede desestabilizar debido a este evento, provocando que el aire frío se desplace desde los polos hacia latitudes bajas y afecte el clima durante varias semanas.

Organismos como la NOAA han previsto que estos tres eventos meteorológicos se sumarán en los próximos días y afectarán el centro y el este de Estados Unidos, principalmente zonas como las Grandes Llanuras, partes de Texas y la región interior del Atlántico Medio, que verán temperaturas considerablemente más frías.

Estas temperaturas más bajas podrían comenzar a sentirse desde el 25 de noviembre, aumentando en extensión y confianza durante el período del 26 al 30 de noviembre.

Se espera que este clima frío persista hasta principios de diciembre, abarcando no solo la zona norte y las Grandes Llanuras, sino expandiéndose también hacia la costa noreste.

Además, existe un riesgo moderado de nieve en la región de los Grandes Lagos entre el 28 y el 30 de noviembre. También se anticipan ligeros riesgos de fuertes nevadas en las Rocosas del Norte y del Centro del 28 de noviembre al 2 de diciembre, y en la región centro-norte hasta el noreste interior entre el 28 y el 30 de noviembre.

