Delcy Rodríguez ofreció cooperación a Estados Unidos antes de la captura de Maduro, según The Guardian

Previo a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, la nueva cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional, habrían ofrecido cooperación a funcionaros de Estados Unidos y de Catar en caso de que Maduro fuera removido del poder, informaron a The Guardian cuatro fuentes involucradas en los altos niveles de las discusiones.

Rodríguez, quien fue nombrada como presidente interina por la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela y su hermano Jorge, aseguraron en secreto a través de intermediarios que darían la bienvenida a la salida de Maduro, según informaron dichas fuentes.

De acuerdo con The Guardian, las conversaciones iniciaron en septiembre y continuaron en noviembre de 2025 luego de la llamada telefónica entre Trump y Maduro en la que el mandatario estadounidense insistió en que Maduro abandonara Venezuela.

En el mes de diciembre, Delcy Rodríguez habría indicado al gobierno de Estados Unidos que estaba lista: "Delcy estaba comunicando 'Maduro tiene que irse', informó un estadounidense a The Guardian.

“Ella dijo: ‘Trabajaré con lo que sea que surja después’”, afirmaron.

La propuesta de cooperación de Delcy y Jorge Rodríguez antes de la captura de Maduro no se había reportado anteriormente. Sin embargo, En octubre, el Miami Herald informó sobre negociaciones fallidas a través de Qatar, en las que Delcy se ofreció a jefa de gobierno de transición si Maduro dejaba el poder.

Entre tanto, Reuters había informado que Diosdado Cabello también había estado en conversaciones con Estados Unidos poco antes de la captura de Maduro.

Fuentes señalan que Delcy Rodríguez se comprometió a colaborar con EE. UU. después de la caída de Maduro, pero no a derrocarlo activamente. Las fuentes insisten que no fue un golpe de Estado planeado por los Rodríguez.

Posteriormente, Donald Trump realizó unas declaraciones al New York Post en las que confirmaría dichas comunicaciones. "Hemos hablado con ella en numerosas ocasiones, y lo entiende, lo entiende".

Asesores de Trump mantuvieron conversaciones oficiales con los Rodríguez para coordinar temas como los vuelos de deportación de venezolanos, según fuentes cercanas.

Al tiempo, Delcy Rodríguez tenía vínculos cercanos con Catar, cuyos miembros de la familia gobernante la consideraban amiga. Esto le permitió aprovechar su buena relación con la Casa Blanca de Trump para avanzar en negociaciones secretas, según fuentes.

La madrugada del 3 de enero comenzó con una serie de ataques por parte de las Fuerzas Delta de Estados Unidos, orientados a desmantelar las estructuras del régimen de Maduro, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, tres organizaciones designadas como terroristas por Washington.

Estos ataques se centraron en objetivos clave en Caracas y el estado Miranda, dejando inoperativas varias unidades militares, incluyendo la Base Aérea La Carlota, Fuerte Tiuna, el aeropuerto de Higuerote y el cerro de comunicaciones El Volcán.

La confirmación de la captura de Nicolás Maduro llegó directamente del presidente Trump a través de sus redes sociales, quien anunció la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Según las declaraciones oficiales, ambos fueron aprehendidos en Fuerte Tiuna y trasladados al buque USS Iwo Jima, desde donde comenzaron su viaje rumbo a una corte federal en Nueva York.

La primera imagen de Maduro esposado, con bloqueo visual y auditivo, circuló horas después en las redes sociales del presidente estadounidense.

Mientras Maduro era trasladado a Estados Unidos, en Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de la televisión estatal, calificó el hecho como un “secuestro” y pidió pruebas de vida de Maduro y Flores.

Maduro y Flores fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por "su campaña de narcoterrorismo mortal contra Estados Unidos y sus ciudadanos".

Según información oficial, durante meses las agencias de inteligencia estadounidenses rastrearon los movimientos de Maduro estudiando sus rutinas diarias, lugares de residencia y patrones de desplazamiento.

Desde el lugar de la captura, Maduro y Flores fueron trasladados en helicóptero hasta la base naval de Guantánamo, en Cuba.

Posteriormente, un avión 747 del Departamento de Justicia los condujo en un vuelo de cinco horas hasta Nueva York, donde arribaron antes del anochecer. En cuestión de horas, Maduro había recorrido más de 3.500 kilómetros desde Caracas hasta las puertas de una corte neoyorquina.

Las imágenes divulgadas mostraron a Maduro esposado y con traje de preso, descendiendo del avión junto a su esposa. Agentes de la DEA y el FBI condujeron a los detenidos desde las escalerillas hasta un calabozo. Durante el traslado, se observó a Maduro realizando gestos de saludo mientras era conducido por los agentes.