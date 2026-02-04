NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Fabián Bustos presentado oficialmente como D.T. de Millonarios - Foto: AFP
Millonarios

"Un privilegio": así describió el nuevo técnico de Millonarios, Fabián Bustos, tener la oportunidad de dirigir a un jugador como Falcao

febrero 4, 2026
Por: Natalya Baquero González
El estratega argentino, de 56 años, fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador del conjunto capitalino.

Este miércoles, en la sede deportiva de Millonarios, fue presentado de manera oficial ante los medios de comunicación el experimentado técnico argentino, Fabián Bustos, como nuevo director técnico del equipo Embajador.

o

Durante su primer contacto con la prensa, Bustos habló del nuevo reto que emprende como entrenador en uno de los clubes más grandes de Colombia, de sus objetivos con el conjunto albiazul y sobre el privilegio de dirigir a un referente del futbol colombiano como Radamel Falcao García.

“Agradecido por cómo me han tratado y han tratado mi nombre. Es un gusto y un lujo estar en este país. Muchas veces estuve cerca de llegar; estoy agradecido y ahora hay que trabajar y poner el club en donde se merece”, expresó el estratega argentino.

El entrenador describió la oportunidad de dirigir a Radamel Falcao García, uno de los máximos referentes del fútbol colombiano, como “un privilegio”.

“Me siento a gusto de estar en un club tan importante como este y tener la chance de dirigir jugadores como Radamel, que tiene una impecable trayectoria y de tan alto nivel, uno de los mejores jugadores del país”, manifestó Fabián Bustos.

El estratega, quien ya dirigió un par de entrenamientos, indicó que encontró un equipo lleno de “dudas”.

El conjunto capitalino en el rentado local, cabe resaltar, no la pasa nada bien, situación ante la cual considera que es esencial “comenzar a cambiar” la mentalidad y potenciar la confianza de los jugadores “que tienen la jerarquía y la capacidad” para superar este bache.

Respecto al proceso con Millonarios, señaló que le “encantaría estar mucho tiempo”; por tal motivo, de la mano de su cuerpo técnico y los jugadores, espera “sacar resultados rápidos”.

o

Por último, aunque no ahondó mucho sobre el estado de césped del estadio El Campín, indicó que “la cancha tiene que estar lo mejor posible porque el inconveniente es para los jugadores”.

