Juventud Global se Une por la Justicia Climática en México

En el municipio de Tepoztlán, Morelos, se celebró la cuarta edición global del Campamento de Justicia Climática, un evento que reunió a más de 200 jóvenes de América Latina, el Caribe y otras partes del mundo. Durante el campamento, los participantes trabajaron en conjunto para visibilizar las demandas de las comunidades más afectadas por el cambio climático y exigir acciones concretas a nivel global.

Sandra Laso, coordinadora del evento, subrayó la importancia de que los espacios de toma de decisiones internacionales incluyan a las comunidades más vulnerables. “La justicia climática no solo es económica, sino también social, las comunidades deben ser escuchadas, no solo por los daños visibles, sino también por las afectaciones sociales y la exclusión histórica que han vivido", afirmó.

El campamento también se centró en la financiación climática, la deuda climática y la transición justa, aspectos cruciales para las naciones del Sur Global. “Lo que buscamos en la COP 30 es que se reconozca la injusticia climática y se tomen decisiones reales para apoyar a las comunidades que más sufren”, añadió Laso, refiriéndose a la próxima cumbre internacional que se celebrará en América Latina.

Los participantes, en su mayoría mujeres y personas no binarias, también crearon un documento conjunto con sus demandas que se presentará en la COP 30, a pesar de los desafíos, como la falta de espacios para los jóvenes y las comunidades en los procesos políticos, Laso concluyó: "La resistencia de las comunidades sigue siendo fuerte, aunque nos han excluido, seguimos luchando por un futuro más justo".