NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Qué significa para los venezolanos el Premio Nobel recibido por María Corina Machado?

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Manuel García, diputado venezolano en el exilio, conversó sobre lo que significa para Venezuela el Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado.

El diputado venezolano en el exilio, Manuel García, conversó con El Informativo de NTN24 sobre el Premio Nobel de Paz 2025 otorgado a María Corina Machado.

El invitado señaló que el Nobel de Paz: “Es un reconocimiento a esa lucha de muchos venezolanos que han caído a lo largo de estos años. Al final del día este Nobel es el reconocimiento a un movimiento colectivo democrático, pero también a una líder como es María Corina Machado”.

Además, puntualizó que “lo que se debate en Latinoamérica, en Venezuela y para el hemisferio es que desde Venezuela está operando una mafia trasnacional que ha ramificado su mafia hacía Europa”.

o

El diputado venezolano también se refirió al contundente discurso que dio el presidente del Comité Nobel diciendo que: “el presidente de la organización del Premio Nobel desnudo ayer lo que hemos estado siendo víctima los venezolanos y el movimiento democrático venezolano cada que hemos decidido dar un paso para construir una salida democrática”.

Y enfatizó en que: “En Venezuela hay personas que están secuestradas por una mafia trasnacional que los usa como prisioneros de guerra y así usan esas fichas de canje para ganar más tiempo secuestrando nuestro país”.

“Estoy plenamente convencido que lo que salió a hacer María Corina Machado, no fue solo a buscar el Premio Nobel, sino también a buscar la libertad de Venezuela y llevarla junto con el Premio Nobel hacia nuestro país”, puntualizó.

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

Premio Nobel de la Paz

Venezuela

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

