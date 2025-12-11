¿Qué significa para los venezolanos el Premio Nobel recibido por María Corina Machado?
El diputado venezolano en el exilio, Manuel García, conversó con El Informativo de NTN24 sobre el Premio Nobel de Paz 2025 otorgado a María Corina Machado.
El invitado señaló que el Nobel de Paz: “Es un reconocimiento a esa lucha de muchos venezolanos que han caído a lo largo de estos años. Al final del día este Nobel es el reconocimiento a un movimiento colectivo democrático, pero también a una líder como es María Corina Machado”.
Además, puntualizó que “lo que se debate en Latinoamérica, en Venezuela y para el hemisferio es que desde Venezuela está operando una mafia trasnacional que ha ramificado su mafia hacía Europa”.
El diputado venezolano también se refirió al contundente discurso que dio el presidente del Comité Nobel diciendo que: “el presidente de la organización del Premio Nobel desnudo ayer lo que hemos estado siendo víctima los venezolanos y el movimiento democrático venezolano cada que hemos decidido dar un paso para construir una salida democrática”.
Y enfatizó en que: “En Venezuela hay personas que están secuestradas por una mafia trasnacional que los usa como prisioneros de guerra y así usan esas fichas de canje para ganar más tiempo secuestrando nuestro país”.
“Estoy plenamente convencido que lo que salió a hacer María Corina Machado, no fue solo a buscar el Premio Nobel, sino también a buscar la libertad de Venezuela y llevarla junto con el Premio Nobel hacia nuestro país”, puntualizó.