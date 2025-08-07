NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Feminicidio

Otro feminicidio estremece a una comunidad en Venezuela: Joven fue encontrada enterrada en una finca

agosto 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Feminicidio / FOTO: AFP
Un despliegue de seguridad liderado por una comisión del Conas Yaracuy, dio con el cadáver que fue enterrado en sector Carbonero.

El escabroso hallazgo del cuerpo de una mujer, enterrado, amordazado y maniatado en una finca causó conmoción e indignación en la población del estado Yaracuy.

La víctima fue identificada como Génesis Medina de 21 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado sábado 2 de agosto.

Un despliegue de seguridad liderado por una comisión del Conas Yaracuy, dio con el cadáver que fue enterrado en sector Carbonero.

Aunque la investigación está en curso, transcendió que el asesinato presuntamente habría sido ejecutado por un funcionario activo del CICPC delegación municipal San Felipe, quien está detenido desde el domingo 3 de agosto.

El sospechoso de 28 años de edad, supuestamente estaba obsesionado con la joven y la acosaba.

Según el medio Noticias Barquisimeto, habrían dos hombres más implicados en el caso uno es el hermano del homicida, quien fue capturado en Valencia al poseer el teléfono celular de Génesis. El otro implicado sería un empleado de la finca donde fue encontrado el cuerpo de la joven.

La misma fuente señala que la víctima habría sostenido una acalorada discusión con el sospechoso en un hotel ubicado en San Felipe, donde pudo amordazarla y asfixiarla.

El más reciente informe publicado por la ONG Utopix, señala que en Venezuela al menos 61 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre enero y mayo de 2025. Sin embargo, la organización considera sus datos como un subregistro debido a que por la ausencia de balances oficiales, solo tienen acceso a los casos reportados por medios de comunicación.

Utopix insiste en exigir al Estado venezolano y a la sociedad en general "acciones urgentes" contra la violencia de género y denunciar "la impunidad que ampara muchas veces a estos agresores".

El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunció la próxima instalación de nuevos tribunales contra la violencia machista en varios estados del país.

