"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

En octubre, los activistas venezolanos Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez, exiliados en Colombia, fueron atacados a tiros al ser emboscados desde un vehículo cuando salían del edificio donde residen en el norte de la capital colombiana.

Desde ese vehículo se ejecutaron al menos diez disparos contra los jóvenes, quienes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Reina Sofía.

Luis Peche Arteaga, consultor político y director de Sala 58, que se refugió en el país en mayo tras recibir amenazas en Venezuela, recibió al menos cinco impactos de bala.

Justamente, el activista habló en La tarde de NTN24 sobre su lucha, su activismo y el atentado que casi le quita la vida.

“Hay personas que mueren de un solo disparo, yo recibí seis y estoy aquí hablándolo, es un motivo de sobra para agradecer”, dijo.

Aunque Peche también posee la nacionalidad colombiana, aseguró que tras haber salido de Venezuela por persecución política, siente que, tanto allí como en Colombia, no ha podido sentirse seguro.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para esclarecer el caso del atentado que sufrió en octubre.

Pese a lo que vivió, Peche aseguró que "en este momento estoy agradecido de vivir, es mi impulso para seguir".

Y agregó: "si esto ayuda a poder mostrar un poco el riesgo que corremos los activistas, pues valió la pena".