Alarma en la NASA: pierde contacto con una de sus naves más importantes en Marte y no saben qué pasó

El 6 de diciembre la NASA perdió la señal de la nave espacial MAVEN (Atmósfera de Marte y Evolución Volátil) que orbitaba alrededor del planeta rojo, Marte.

VEA TAMBIÉN Este fin de semana se dará la noche más brillante del año por la lluvia de meteoritos “Gemínidas”, que estará en su pico más alto: Consejos y horarios de observación para Colombia y Venezuela o

Todo comenzó cuando la nave experimentó una pérdida de señal con las estaciones terrestres en la Tierra. Lo cual es extraño, ya que según la NASA, “La telemetría de MAVEN había mostrado que todos los subsistemas funcionaban con normalidad antes de orbitar tras el Planeta Rojo. Tras emerger de Marte, la Red de Espacio Profundo de la NASA no observó señal”, explica la agencia espacial.

La noticia fue publicada días después de su desaparición, el 9 de diciembre la NASA informó que “los equipos de la nave espacial y de operaciones están investigando la anomalía para abordar la situación. Se compartirá más información en cuanto esté disponible”.

No obstante, la pérdida de señal implica algo más que la ausencia de la maquina en sí, MAVEN es un enlace poderoso entre la superficie marciana y nuestro planeta Tierra, su antena UHF retransmite información de los rovers Curiosity y Perseverance, los cuales estudian el suelo, las rocas y la atmósfera baja.

Cabe recordar que la sonde espacial MAVEN se lanzó en 2013, en noviembre, su ingreso a órbita fue en el 2014, y desde entonces el objetivo de su misión era “explorar la atmósfera superior, la ionosfera y las interacciones del planeta con el Sol y el viento solar para analizar la pérdida de la atmósfera marciana hacia el espacio. Comprender la pérdida atmosférica proporciona a los científicos información sobre la historia de la atmósfera y el clima del Planeta Rojo, el agua líquida y la habitabilidad planetaria”.

VEA TAMBIÉN Astrónomos detectan un inquietante "latido" en el cometa 3I/ATLAS: pulsa cada 16 horas y nadie sabe por qué o

En ese contexto, la nave cuenta con más de 10 años de actividad. Uno de sus resultados más destacados fue la identificación del mecanismo de “pulverización”, donde iones energéticos del viento solar impactan la atmósfera marciana y expulsa átomos y moléculas al espacio, una pieza clave para entender la evolución de su clima.

Finalmente, la NASA no ha vuelto informar nada sobre la nave, lo que deja su desenlace abierto, y una relación pausada por parte de MAVEN, Marte y el planeta Tierra, la agencia espacial reitera que “se compartirá más información en cuanto esté disponible”.