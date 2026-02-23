NTN24
La FIFA determinará este fin de semana si adopta cambio en el reglamento que podría llegar a implementarse en el Mundial

Por: David Esteban Pinzón
Estadio BC Place en Canadá (Una de las sedes del Mundial 2026) - Foto AFP
La motivación detrás de la medida es reducir el tiempo que se pierde y acortar los minutos de reposición al final de cada mitad.

La FIFA determinará este fin de semana durante la asamblea general anual de la International Football Association Board (IFAB), el organismo internacional independiente encargado de definir, modificar y supervisar las Reglas de Juego del fútbol a nivel mundial, si adopta un cambio en el reglamento que podría llegar a implementarse en el próximo Mundial.

Las autoridades del fútbol esperan acelerar el ritmo de los partidos de la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, introduciendo cuentas regresivas de cinco segundos para los saques laterales y de meta, informó el lunes la Press Association.

Con la nueva medida, los árbitros tendrán la autoridad para pitar, señalar y comenzar el conteo cuando consideren que un jugador está retrasando deliberadamente el reinicio.

Si la demora persiste, la iniciativa especifica que el rival tomará posesión del balón mediante un saque lateral o un tiro de esquina, según corresponda en cada jugada del partido.

El cambio se someterá a aprobación específicamente el sábado en la asamblea general anual de la IFAB que tendrá lugar en Gales.

La FIFA, cabe precisar, podría adoptar la norma antes de que se incorpore formalmente a las reglas del juego durante la fase de eliminación directa del Mundial el 1 de julio.

Otra medida para ahorrar tiempo que, según se informa, la IFAB está considerando es establecer un límite de 10 segundos para completar las sustituciones.

Los equipos infractores de esa normativa —en caso de llegar a adoptarse— tendrían que, como sanción, continuar el partido con un jugador menos durante al menos un minuto, pues la sustitución no estaría permitida desde que se supera el límite impuesto.

La motivación del IFAB, según argumenta el propio organismo internacional independiente, es reducir el tiempo que se pierde y acortar, a su vez, los minutos de reposición al final de cada mitad.

Los cambios propuestos están alineados con una regla de ocho segundos implementada esta temporada que penaliza a los porteros que retengan el balón en sus manos por más de ocho segundos y los sanciona con un tiro de esquina en contra.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá por primera vez 48 equipos y se convertirá en la más grande en la historia del torneo, que será, asimismo, el primero organizado por tres países anfitriones.

