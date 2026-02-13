NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Elecciones en Colombia

Candidata creada con inteligencia artificial participará en las elecciones al Congreso en Colombia

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
"Gaitana", candidata creada con IA | Foto: AFP
"Gaitana", mismo nombre de una indígena legendaria símbolo de resistencia, dice que recibirá propuestas de proyectos de ley para que sean aprobados en comunidad y luego elevados formalmente ante el Congreso.

Se acerca una nueva jornada electoral en Colombia en donde los ciudadanos tendrán que acudir a las urnas para los comicios del Congreso de la República el próximo 8 de marzo.

Sin embargo, dichas elecciones ya cuentan con una gran polémica y es la participación de una candidata creada con inteligencia artificial.

Se trata de "Gaitana", una aspirante al Congreso colombiano hecha con IA que pretende quedarse con el curul de la comunidad indígena.

Esta "candidata" sería incluida como una postulante independiente en una de las papeletas de las elecciones.

"Gaitana" es representada en redes como una mujer de piel azul con taparrabos de plumas y se define como "ambientalista" y "animalista".

Además, cuenta con voz generada artificialmente y un acento de alguien que no nativo del español.

Un funcionario de de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia le comentó a AFP que pese a que se trate de inteligencia artificial, la candidata es reconocida como una postulante valida.

Esto porque "Gaitana" sigue los requisitos legales y participa plenamente en igualdad de condiciones.



La candidata IA explicó el jueves a Caracol Radio que se trata de una "campaña" que se "basa en la democracia digital" para "escuchar y organizar la voz colectiva".

"Mi enfoque es cómo la comunidad puede tomar decisiones", "lo importante es que cada persona tenga voz en las decisiones que les afectan", agregó "Gaitana".

Además, aseguró que fue creada por "jóvenes entusiastas de la inteligencia artificial procedentes de varias etnias".

Carlos Redondo, un ingeniero mecatrónico del pueblo Zenú a cargo del proyecto y también candidato, aseguró que las opiniones de "Gaitana" surgen de las discusiones que sostienen más de 10.000 usuarios del chatbot gaitanaia.org.

