Embajada de EE. UU. en Venezuela publica esperanzador mensaje sobre transición política en medio de la reunión entre Laura Dogu y Delcy Rodríguez

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela publicó un esperanzador mensaje sobre la transición política en el país caribeño.

Mediante su cuenta oficial en la red social X (Twitter), la sede diplomática de la unión americana posteó una foto de Laura F. Dogu, la nueva enviada de Estados Unidos a Venezuela, reunida con la sucesora del dictador Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

“Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición - LFD”, se lee en el texto que acompaña la mencionada instantánea.

Dogu llegó a Caracas el sábado, en un momento en que la administración Trump busca reabrir la embajada por primera vez en casi siete años.

A su arribo, la enviada especial sostuvo en sus redes sociales: “Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”.

La diplomática Laura F. Dogu se desempeña actualmente como la Jefe de Misión y Encargada de Negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela de los Estados Unidos.

Fue nombrada para el cargo el pasado 22 de enero del año en curso por la administración a de Donald Trump.

Tras años de ruptura diplomática, Dogu aterrizó en la capital venezolana para liderar la reapertura de la misión estadounidense en el país.

Su llegada marca el inicio de un plan estratégico que busca la estabilización y la transición democrática en Venezuela.