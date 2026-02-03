El Instituto Nobel confirma que premio a María Corina Machado se filtró antes del anuncio y fue utilizado ilegalmente en plataformas de pronósticos

El Instituto Nobel confirmó este martes que el anuncio del Premio Nobel de Paz a la líder democrática, María Corina Machado, se filtró antes de su oficialización el pasado 10 de octubre de 2025.

Así lo confirmó el Instituto Nobel tras una investigación preliminar que arrojó fallas en sus sistemas.

“Dado que varias personas colocaron cantidades significativas de dinero en páginas web de pronósticos horas antes del anuncio podemos decir con certeza que hubo actores que fueron capaces de adquirir la información sobre la decisión del año pasado de forma ilegal”, señaló el Instituto en un comunicado remitido a la agencia EFE.

A su vez, el Instituto Nobel indicó que de acuerdo a investigaciones “tanto físicas como en el dominio digital” se determinó la filtración, pero no “cómo se obtuvo la información” ni “quién la adquirió o si ha sido un actor privado o un Estado”.

Además, reconoció “debilidades” en sus sistemas de información e informó que tomará medidas al respecto.

“Muchas fueron planeadas antes de la filtración de información del año pasado, pero no implementadas”, indicó el Instituto Nobel, aunque advirtió que no entregará detalles de la investigación “por motivos de seguridad”.

Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, descartó días atrás que se tratara de una filtración interna. “Lo único concreto que sabemos es que hemos intentado averiguarlo sin suerte. Hemos seguido las pistas y removido todo, pero de eso (que no es una filtración interna) me siento muy seguro”, señaló Harpviken.

La filtración del premio a la líder democrática de Venezuela, que fue anunciado el pasado 10 de octubre, se confirmó luego de que su nombre comenzará a sonar con fuerza, unas horas antes del anuncio, en Polymarket, la reconocida plataforma de apuestas.

El porcentaje de probabilidad sobre un eventual triunfo de Machado aumentó de 3% a 67 y luego 100% en tan solo unas horas el 10 de octubre pasado.